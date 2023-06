Am Dienstag verzeichnete Nel Asa einen eher ruhigen Handelstag an den Börsen, wobei sich der Aktienkurs um die bisherige Marke von 1,17 bis 1,18 Euro bewegte. Die Anleger sind nun in Erwartung der kommenden Ereignisse für das norwegische Unternehmen. Wichtiger Termin steht bei Nel Asa bevor Am 18. Juli wird Nel Asa seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorlegen. Es wäre überraschend, wenn diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...