Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Abgaben beendet. Der ATX verlor 0,56 Prozent auf 3.139,65 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,59 Prozent auf 1.591,78 Punkte. Am Nachmittag veröffentlichte Zahlen aus der US-Baubranche brachten keine positiven Impulse. So ist die Zahl der Baubeginne sehr stark gestiegen. Aber auch die Baugenehmigungen legten deutlich zu. Die Immobilienbranche hatte lange durch die gestiegenen Hypothekenzinsen gelitten. Seit einiger Zeit zeichnet sich hier eine Trendwende ab. Mit Blick auf die Branchen gaben angesichts der international sinkenden Ölpreise OMV hierzulande klar nach. Die schwer gewichteten Titel verbuchten Abgaben von 2,1 Prozent. Die Anteilsscheine des kleineren Branchenkollegen ...

