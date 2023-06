Dubai Culture:Dubai hat sich als weltweiter Spitzenreiter bei der Ansiedlung ausländischer Direktinvestitionen in der Kultur- und Kreativwirtschaft fest etabliert. Die gerade bekannt gegebene Zahl von 451 durchgeführten neuen Projekten im Jahr 2022 hat die Position des Emirats als globales Zentrum der Kreativwirtschaft gefestigt und 12.368 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Durch FDI-Kapitalzuflüsse ist die Kultur- und Kreativwirtschaft erheblich angewachsen und hat 2022 ein Volumen von 7,357 Milliarden VAE-Dirham erreicht. Dieser Anstieg des Kapitalzuflusses hat Dubais Ruf als Spitzenreiter in der MENA-Region weiter gefestigt und das Emirat weltweit auf Platz 12 platziert eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber der 14.Position im Vorjahr.

Der Bericht des Dubai FDI Monitor, der sich auf Daten der "fDi Markets" der Financial Times stützt, bekräftigt Dubais Spitzenplatz in der Rangliste. Aus dem Bericht geht hervor, dass Dubai als Anziehungspunkt für FDI-Projekte in der Kultur- und Kreativwirtschaft weltweit führend war und bei der Schaffung von Arbeitsplätzen mithilfe von FDI-Projekten weiterhin auf Platz 6 lag. Die Greenfield-FDI-Projekte vollständig im Besitz befindliche Unternehmungen machten mit 76 der gesamten FDI-Projekte in Dubais Kultur- und Kreativsektor eine deutliche Mehrheit aus.

Dubais beispielloser Erfolg von Dubai bei der Ansiedlung ausländischer Direktinvestitionen lässt sich auf seine robuste Infrastruktur, etablierte rechtliche Rahmenbedingungen und sein florierendes kreatives und digitales Ökosystem zurückführen. Diese Faktoren haben Dubai zu einer unwiderstehlichen Drehscheibe für Innovatoren und Investoren gemacht, die einen fruchtbaren Boden für ehrgeizige Projekte bietet und visionäre Ideen zu konkreten wirtschaftlichen Unternehmungen macht.

Die USA, Indien, das Vereinigte Königreich, Frankreich und die Schweiz erwiesen sich gemäß dem Bericht in Bezug auf FDI-Projekte als die wichtigsten ausländischen Direktinvestoren, wohingegen die Liste in Bezug auf FDI-Kapitalzuflüsse von den USA, Indien, der Schweiz, Frankreich und dem Vereinigte Königreich angeführt wurde. Die strategische Ausrichtung auf diese Märkte wurde durch das aktive Engagement und zielgerichtete Missionen der Dubai Culture Arts Authority gefördert, um die einzigartige kreative Landschaft des Emirats zu präsentieren und Kooperationen mit Unternehmern und Organisationen rund um den Globus einzugehen.

Dubais Spitzenplatz in der weltweiten Rangliste der ausländischen Direktinvestitionen ist Beweis für seinen unermüdlichen Einsatz zur Förderung des Wachstums der Kreativwirtschaft und stärkt seine Position als innovative Anlaufstation für Talente und Investitionen. Diese Bestrebung fügen sich nahtlos in Dubais übergreifende Vision -einer diversifizierten, nachhaltigen und wissensbasierten Wirtschaft ein. Durch die Fokussierung auf Kreativität, Zusammenarbeit und Innovationen hat sich Dubai fest als globales Kulturzentrum, als Inkubator für Kreativität und als florierende Drehscheibe für Talente etabliert.

