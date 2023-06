Cloudflare R2 ist jetzt eine native Integration und ein kosteneffizienter Partner für Databricks Delta Sharing, dem ersten offenen Datenaustauschstandard

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, meldete heute eine neue Partnerschaft mit dem Daten- und KI-Anbieter Databricks, um Unternehmen eine sichere, einfache und erschwingliche gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit mit Live-Daten zu ermöglichen. Mit Cloudflare und Databricks können gemeinsame Kunden die Komplexität und dynamischen Kosten vermeiden, die der vollumfänglichen Ausschöpfung des Potenzials von Multi-Cloud-Analysen und KI-Initiativen im Wege stehen.

"Ohne offenen Standard für einen sicheren Datenaustausch finden Unternehmen die Zusammenarbeit sehr zeitraubend, wenn jedes Mal ein Export, eine Replikation und Pflege von Daten über zahlreiche Softwareplattformen erforderlich wird", erklärte Matei Zaharia, Mitbegründer und CTO von Databricks. "Delta Sharing bietet das erste offene Protokoll für die gemeinsame Nutzung von Daten über diverse Computing-Plattformen, Clouds und Regionen hinweg. Die heutige Ankündigung zeigt, wie groß die Nachfrage nach so etwas in der Branche ist, wenn sich Cloudflare jetzt diesem Ökosystem anschließt. Wir sind sehr gespannt darauf, wie dieser Schritt den offenen Austausch vorantreiben und allen unseren Kunden die Zusammenarbeit erleichtern wird."

Databricks wird von seiner Mission inspiriert, Datenteams bei der Lösung der kniffligsten Probleme der Welt zu helfen. Ein erfolgskritischer Bestandteil dieser Mission besteht darin, verschiedenen Unternehmen die sichere gemeinsame Datennutzung und Zusammenarbeit zu ermöglichen. Viele Organisationen haben jedoch weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen, wenn es um die gemeinsame Nutzung von Daten über Clouds, Kunden, Teams und Partner hinweg geht, denn hierbei kommen häufig restriktive Plattformen zum Einsatz und es entstehen Wartungsbelastungen, hohe Egresskosen und ein Mangel an Sicherheit. Dies ist besonders kostspielig für Organisationen, die künstliche Intelligenz nutzen wollen, wobei ständig enorme Trainingsdatensätze auf der Suche nach GPUs über verschiedene Clouds verschoben werden, so dass hohe Egresskosten bei diesem Prozess entstehen. Delta Sharing von Databricks, das branchenweit erste offene Protokoll für sicheren Datenaustausch, erleichtert die gemeinsame Nutzung von Daten in verschiedenen Teams und mit anderen Organisationen, unabhängig davon, welche Computing-Plattformen genutzt werden.

Databricks unterstützt künftig Delta Sharing von Cloudflare R2, den Zero-Egress von Cloudflare, das verteilte Objektspeicherangebot. Diese nahtlose Integration ermöglicht Datenteams den problemlosen und effizienten Austausch von Live-Datensätzen in R2, wodurch komplexe Datentransfers oder Duplikationen von Datensätzen entfallen und keine Egressgebühren entstehen. Damit können gemeinsame Kunden sicherstellen, dass sie die jeweils aktuellen Datensätze mit ihren Partnern, Zulieferern und Geschäftszweigen austauschen, ohne die Sicherheit und den Datenschutz zu gefährden und ohne unvorhersehbare Überraschungen bei den Egressgebühren zu erleben.

"Wir befinden uns mitten in einer in Daten verwurzelten KI-Revolution", erklärte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO, Cloudflare. "R2 bietet einen fabelhaften Wertvorschlag für Unternehmen, die unter dem Lock-in-Effekt leiden, denn es sorgt stattdessen dafür, dass Entwickler selbst bestimmen können, wo und wie sie ihre Daten verwenden. Die Kombination des massiven globalen Netzwerks von Cloudflare mit Null-Egress-Speicherung zusammen mit den leistungsstarken Austausch- und Verarbeitungsfähigkeiten von Databricks verschafft unseren Kunden die schnellsten, sichersten und erschwinglichsten Datenaustauschfähigkeiten der Welt."

Weitere Informationen über die Partnerschaft erhalten Sie auf dem Data AI Summit, der vom 26. bis 29. Juni in San Francisco stattfindet, und online.

