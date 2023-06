NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 258 auf 269 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jordan Alliger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das laufende Geschäftsjahr setzt er weiter auf Impulse aus dem "Drive"-Programm./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 21:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: US31428X1063

