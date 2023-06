Hamburg (ots) -Polarlichter, gefrorene Wasserfälle, Schneelandschaften und Wärme in Geothermal-Bädern: Island ProTravel, Deutschlands größter Anbieter für Reisen nach Island, veröffentlicht in diesen Tagen das neue Programm für den Winter 2023/24.Die Bandbreite der Individual- und Gruppenreisen reicht von klassischen Rundreisen im Bus oder Leihwagen über abgeschiedene Ferienhäuser in den Westfjorden, Touren im Geländewagen zu Gletschern, Ausritten auf Islandpferden bis zu Musik- und Filmfestivals im Winter.· "Eiszeit auf Island": Per Kleingruppe im Geländewagen auf EntdeckungsreiseIsland, die größte Vulkaninsel der Welt, ist dank seiner außergewöhnlichen und abwechslungsreichen Natur mit Gletschern, faszinierenden Fjorden und heißen Quellen eines der absoluten Trendziele. Nicht zuletzt deshalb sollten Reisende im Winter neben warmer Kleidung auch stets Badekleidung im Gepäck haben.Ab Oktober und bis in den März hinein startet Island ProTravel zu ganz besonderen Entdeckungsreisen. Die Kleingruppen von 6 bis 12 Personen erreichen mit speziell umgebauten Geländefahrzeugen faszinierende Eishöhlen, Europas größten Gletscher, Geysire und Vulkane. Dazu kommen Wanderungen in Nationalparks, zu Wasserfällen und anschließende Entspannung im Geothermalbad (8 Tage inklusive Flug ab/bis Deutschland ab 2.895 Euro pro Person).Informationen: www.islandprotravel.de oder Telefon: 040 - 28 66 87 200Island ProTravel ist Deutschlands größter Anbieter für Island-Reisen und ein Tochterunternehmen der Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880john@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Island ProTravel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166906/5539393