Zürich (ots) -Globus Zürich Bahnhofstrasse wird nach einem umfassenden Umbau der Damenmode in zweiten Stock mit eigener Personal Shopping Lounge zur Destination für Fashion und Designermode und zur ersten Anlaufstelle für Frauen, die wissen, was sie wollen. Auch wird die einzigartige Schuhwelt auf 330m2 die Damenwelt zu begeistern wissen. Die grosse Neueröffnung ist für den September 2023 geplant und wird die Handschrift der mehrfach preisgekrönten Interior Designerin, Sara Ricciardi, aus Mailand, tragen. Bis dahin findet die modebewusste Dame ein reduziertes Sortiment im ersten Stock.Seit Anfang Mai ist das zweite Obergeschoss des Women's Floor wegen Umbauarbeiten geschlossen. Mit der Gestaltung der Etage wurde die angesagte Interior Designerin, Sara Ricciardi, aus Mailand beauftragt. Die neue Fashion- und Schuh-Abteilung wird ein gediegener Wohlfühlort. Die helle Verkaufsfläche soll offen und einladend sein. Farblich im Einklang mit der Natur, wird mit Kupfertönen und nude Nuancen gespielt, die durch grüne Majoliken und Aluminiumelemente aufgemischt werden. Weiter schaffen klassische Vasen aus Duncan-Terrakotta, schlichte Pflanzen und grosszügige Umkleidekabinen in sanften Farbverläufen eine angenehme und entspannte Atmosphäre.Personal Shopping LoungeAuf einer Fläche von ca. 60 m2 wird eine Personal Shopping Area mit eigenem, abgetrennten Eingangsbereich entstehen. Die Shopping Lounge wird mit zwei grossen Umkleideräumen, Garderoben und einer kompletten Bar ausgestattet und soll ein unvergessliches und individuelles Einkaufserlebnis bieten, bei dem Fashion-Träume wahr werden. Denn Mode ist mehr als Kleidung; sie ist ein Lebensgefühl, das die hohen Ansprüche an das Leben stilvoll widerspiegelt. Auch kann die Lounge Area für private Events gebucht werden.Anfang September findet die grosse Wiedereröffnung statt. Mit einem breiten Fashionangebot und vielen Markenwelten, von zeitlosen Klassikern bis hin zu saisonalen Trends.