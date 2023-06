Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -Mediso (https://mediso.com/) hat die Freigabe der Food and Drug Administration (FDA) für die multimodale (PET/SPECT/MRT/CT) Bildverarbeitungs- und Befundungssoftware InterView FUSION und InterView (https://mediso.com/global/en/product/interview-processing-workstation/interview-xp-processing-software) XP bekannt gegeben, die speziell für Arbeitsabläufe in der Nuklearmedizin und der molekularen Bildgebung entwickelt ist.Die herstellerunabhängige InterView Software bietet eine Komplettlösung für die Bildvisualisierung, Nachbearbeitung und Befundung, welche speziell für die Arbeitsroutinen in der Nuklearmedizin und der molekularen Bildgebung entwickelt ist. Vordefinierte Workflows und spezialisierte Tools decken die gängigsten nuklearmedizinischen Fragestellungen ab, darunter Knochen, Herz, zentrales Nervensystem, Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Niere, Leber, Verdauungssystem und Lunge. Schnelle und standardisierte Befund- und Berichterstellung, ist für alle nuklearmedizinischen Verfahren möglich. Die Software verbessert die Qualität der SPECT-Bilder durch eine iterative Rekonstruktion und erreicht mit der Tera-Tomo SPECT-Rekonstruktions-Engine eine absolute Quantifizierung, welche eine schnelle und exakte personalisierte Dosimetrie ermöglicht. Darüber hinaus verfügt die Software über eine Reihe von hochmodernen Modulen zur Verbesserung der klinischen und präklinischen Forschung, wie z. B. einer automatischen Läsionserkennung, automatischen Segmentierung und eine Rauschunterdrückung. Die InterView Software lässt sich nahtlos in jedes Krankenhausinformationssystem integrieren, das entweder auf einer eigenständigen Workstation oder auf einem physischen oder virtuellen Server läuft."Der Erhalt der FDA-Genehmigung für unsere Bildverarbeitungssoftware ist der nächste Schritt bei der Vermarktung unserer klinischen Produkte in den USA", sagte Istvan Bagamery, Gründer und CEO von Mediso. "Die InterView Software zusammen mit den klinischen AnyScan SPECT- und SPECT/CT-Systemen, bieten eine Komplettlösung für alle nuklearmedizinischen Routine- und Forschungsanwendungen und zeigt unser kontinuierliches Engagement auf dem Markt der molekularen Bildgebung."Mediso (https://mediso.com/) ist seit mehr als 30 Jahren im Bereich der medizinischen Bildgebung tätig und hat sich auf die Entwicklung, die Herstellung, den Verkauf und die Wartung von einzelnen und multimodalen Bildgebungsgeräten spezialisiert. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen vom Hardware-Design bis zur Auswertungs- und Quantifizierungssoftware für die klinische Patientenversorgung und die präklinische Forschung.Mediso hat eine führende Position auf dem Markt der klinischen Nuklearmedizin mit weltweit mehr als 1500 in Betrieb genommenen Systemen. Neben dem marktführenden AnyScan TRIO SPECT/CT bietet Mediso auch ein integriertes SPECT/PET/CT-System mit drei Modalitäten an, das auf dem Markt einzigartig ist.Produkte werden direkt oder über ein Vertriebsnetzwerk in mehr als 100 Ländern weltweit verkauft.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2077004/4035811/Mediso_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediso-erhalt-fda-zulassung-fur-nuklearmedizinische-bildverarbeitungssoftware-interview-301855278.htmlPressekontakt:Daniel Gemes,+3613993032,daniel.gemes@mediso.comOriginal-Content von: Mediso Medical Imaging Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114959/5539431