Britische Inflation bleibt im Mai konstant - Kernrate steigt

Die Inflationsrate in Großbritannien ist im Mai konstant geblieben, während die genau beobachtete Kernrate anstieg - eine beunruhigende Entwicklung für die Bank of England (BoE) in ihren Bemühungen, die Inflation einzudämmen. Die Verbraucherpreise waren im Mai um 8,7 Prozent höher als im gleichen Monat des Vorjahres und damit genauso hoch wie im April, wie das Statistikamt mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang der Inflation auf 8,4 Prozent erwartet.

Deutsche Bank: Robuste US-Bau-Daten werfen Fragen auf

Robuste Daten aus der US-Bauwirtschaft werfen nach Einschätzung von Deutsche-Bank-Analyst Jim Reid Fragen hinsichtlich der Wirksamkeit der Geldpolitik auf. Reid weist in seinem Morgenkommentar darauf hin, dass die am Dienstag gemeldete Daten zur Entwicklung von Baubeginnen und Baugenehmigungen im Mai deutlich besser als erwartet ausgefallen seien und dass der NAHB-Hausmarktindex im Juni zum sechsten Mal in Folge gestiegen sei (er hatte erstmals seit elf Monaten bei über 50 Punkten gelegen).

Russwurm warnt vor deutlich längeren Kohle-Laufzeiten

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, warnt die Bundesregierung vor den Folgen des zähen Ausbaus erneuerbarer Energien in Deutschland und deutlich längeren Laufzeiten der Kohlekraftwerke. "Wenn ich die Kanzler-Rechnung mit der Realität vergleiche, dann stelle ich fest, dass wir 2023 bisher nur etwas mehr als ein Windrad am Tag aufgestellt haben", sagte er der Bild-Zeitung. Die sehr ambitionierte Umstellung auf die Elektrifizierung von Industrie, Heizungen und Transport ohne grünen Strom sei "genau das Schreckgespenst, das uns droht".

Graf Lambsdorff wird deutscher Botschafter in Russland

Der FDP-Außenpolitiker und Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff wird neuer deutscher Botschafter in Moskau. Die russische Föderation habe der Personalie zugestimmt und das sogenannte Agrément für Lambsdorff als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland erteilt, bestätigte ein Sprecher des Auswärtigen Amts auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. "Der Dienstantritt ist für diesen Sommer vorgesehen", teilte er mit.

Norwegen will Teile seines Meeresbodens für Tiefseebergbau freigeben

Norwegen will einen Teil seines Meeresbodens für den Abbau von Mineralien freigeben. "Wir brauchen Mineralien, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten", erklärte Energieminister Terje Aasland. Umweltschützer lehnen den Tiefseebergbau ab. Sie befürchten, dass er die Ökosysteme der Tiefsee schädigen könnte.

Russland meldet Abschuss zweier Drohnen in Moskauer Region

Russland hat den Abschuss zweier Drohnen in der Nähe eines Militärstützpunkts in der Region Moskau gemeldet. Die beiden Drohnen seien um 05.30 Uhr und 05.50 Uhr (Ortszeit, 04.30 und 04.50 Uhr MESZ) beim Anflug auf Depots des rund 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt gelegenen Stützpunkts abgestürzt, erklärte Regionalgouverneur Andrej Worobjow auf im Online-Dienst Telegram. Es habe weder Opfer noch Schäden gegeben. Die beiden Drohnen seien vom "russischen Militär abgeschossen" worden, erklärte Worobjow weiter.

Biden setzt Chinas Präsident Xi mit "Diktatoren" gleich

US-Präsident Joe Biden hat seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping bei einer Spendenveranstaltung der Demokratischen Partei mit "Diktatoren" gleichgesetzt. Bei dem Empfang in Kalifornien sagte Biden, Xi sei im Februar verärgert gewesen, als ein chinesischer Ballon, der nach Einschätzung Washingtons Spionagezwecken diente, über die Vereinigten Staaten hinwegflog, bevor er von US-Militärjets abgeschossen wurde.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Verbraucherpreise Mai +0,7% gg Vm; +8,7% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Mai PROG: +0,4% gg Vm; +8,4% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Mai +0,8% gg Vm; +7,1% gg Vj

GB/Verbraucherpreise Kern Mai PROG: +0,4% gg Vm; +6,8% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Output) Mai -0,5% gg Vm; +2,9% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Output) Mai PROG: -0,2% gg Vm; +3,4% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Input) Mai -1,5% gg Vm; +0,5% gg Vj

GB/Erzeugerpreise (Input) Mai PROG: -0,5% gg Vm; +1,2% gg Vj

