Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat am Montag nach Börsenschluss die Prognose für das Gesamtjahr gekappt. Seither befindet sich der MDAX-Titel auf Talfahrt. Auch im heutigen Handel sinkt der Kurs weiter. Eine Belastung sind nun vor allem die zum Teil kräftigen Kurszielsenkungen von verschiedenen Analysten.So hat etwa das Analysehaus Jefferies Lanxess von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 28 Euro gesenkt. Nun rückten auch die Schulden wieder in den Fokus, so Experte Chris Counihan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...