Die Microsoft-Aktie hat das neue Rekordhoch am Freitag noch ein Stück nach oben geschoben, fiel danach allerdings deutlich zurück. Rückblick: Nach NVIDIA und Apple hat auch die Microsoft-Aktie neue Rekordstände erreicht. Die bisherige Bestmarke vom 22. November 2021 bei 349,67 USD wurde in der vergangenen Woche überboten, wobei es in der Spitze am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...