Der Bitcoin führt derzeit eine kräftige Gegenbewegung am Kryptomarkt an und klettert dabei auf den höchsten Stand seit Anfang Mai. Nachdem BlackRock in den USA die Zulassung eines Spot-ETFs auf den Bitcoin beantragt hat, strömen nun weitere Konzerne aus der Finanzbranche in den Markt. Das sorgt für wachsende Zuversicht.Der Vermögensverwalter BlackRock hat in der Vorwoche den Anfang gemacht und damit offenbar eine Tür aufgestoßen. Am Dienstag hat auch der Fondsanbieter Wisdom Tree einen neuen Anlauf ...

