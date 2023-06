NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF vor Quartalszahlen von 49 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Chemiekonzerns im zweiten Quartal liege unter der Konsensprognose, und für das Gesamtjahr rechne er mit einem Wert am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ludwigshafener zählten zu den europäischen Branchenunternehmen, deren industrielle Endmärkte mit einer schwachen Nachfrage und dem Abbau von Lagerbeständen kämpften./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 12:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 19:00 / ET

DE000BASF111