Wien (ots) -KenCube hat die Chat-Funktion in seinem Intranet überarbeitet und reaktiviert.Die Verwendung populärer Instant-Messenger-Dienste für den betriebsinternen Gebrauch wird in vielen Firmen wegen Datenschutzbedenken vermieden oder verboten. KenCube hat nun die Chat-Funktion in seinem Intranet überarbeitet und reaktiviert. Beschäftigte können so bedenkenlos und datenschutzkonform chatten und Nachrichten austauschen.Einzel- und Gruppenchats in EchtzeitMit dem Chat können Nachrichten in Echtzeit übermittelt werden. Mitarbeitende können sich in Einzel- oder Gruppenchats zu bestimmten Themen oder Projekten austauschen. Auch die Verwendung von verschiedenen Anhängen (Bildern, Dokumenten, Links, Videos) und Emoticons ist möglich. Noch einfacher ist die Verlinkung von Inhalten, die bereits im Intranet stehen.Sicher und datenschutzkonform an einem OrtDabei ist die Bedienung des sicheren und datenschutzkonformen Chats in KenCube jener von allseits beliebten Messenger-Diensten sehr ähnlich. Nachrichten können über den Browser oder unterwegs über die App ausgetauscht werden. Das Praktische am Chat ist auch, dass alle Informationen an einem Ort, dem Intranet, zu finden sind. Ein Suchen nach bestimmten Nachrichten und Anhängen auf mehreren Plattformen gehört somit der Vergangenheit an.Auch auf privaten Geräten nutzbarDer Chat ist über die App auch auf privaten Geräten wie Smartphones und Tablets nutzbar, sofern die Arbeitgeber dies erlauben. So können auch Mitarbeitende ohne Firmenhandy und ohne Unternehmens-E-Mail-Adresse erreicht und informiert werden.KenCube verfügt über ein ausgeklügeltes, flexibles Berechtigungssystem. Bei Bedarf kann für den Chat ein beschränkter Zugang eingestellt werden. Es ist auch möglich, den Chat im Intranet komplett zu deaktivieren.KenCube® ist ein Produkt des Softwareunternehmens Artware Multimedia. Artware ist seit 25 Jahren Spezialist für die Entwicklung und Betreuung von Webapplikationen. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit seinen Kunden zusammen und erweitert KenCube laufend um neue Features basierend auf aktuellen Kundenbedürfnissen. Diese werden im Rahmen einer Suite allen Kunden zugänglich gemacht. Dabei werden persönlicher Support und Kundenbetreuung großgeschrieben. Artware betreut Kunden in ganz Europa, weitere Informationen zu den aktuellen Features, Anwendungsbereichen und Kosten auf www.kencube.com.Pressekontakt:Mag. Heidi DantineArtware Multimedia GmbHheidi.dantine@artware.atOriginal-Content von: Artware Multimedia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093709/100908597