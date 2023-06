Vaduz (ots) -Das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal (RhySearch) strebt die Anerkennung als Technologiekompetenzzentrum von nationaler Bedeutung durch die Schweiz ab dem Jahr 2025 an. Die Regierungen des Fürstentums Liechtensteins und des Kantons St. Gallen unterstützen dies und stellen für diesen wichtigen Entwicklungsschritt weitere Investitionsbeiträge zur Verfügung.Seit der Gründung im Jahr 2013 ist RhySearch die Anlaufstelle für Unternehmen, wenn es um umfassende angewandte Forschungs- und Innovationsunterstützung in den Hightech-Bereichen "Optische Beschichtung" und "Ultrapräzisionsbearbeitung" geht. Ergänzt wird das Angebot mit dem Querschnittsthema Digitale Innovation. Die technische Infrastruktur sowie das Know-how in Buchs SG sind einzigartig in der Schweiz und in Liechtenstein.Wettbewerbsposition weiter stärkenUm die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und weiterzuentwickeln beantragt RhySearch, vom Bund ab dem Jahr 2025 als "Technologiekompetenzzentrum von nationaler Bedeutung" anerkannt zu werden. Die Grundlage dafür bildet das schweizerische Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation. Mit der Anerkennung wird der Bund das Forschungszentrum mit jährlichen Beiträgen unterstützen. Dies würde die Reputation und Attraktivität von RhySearch und des regionalen Innovations- und Forschungsökosystems weiter steigern und die Konkurrenzfähigkeit der gesamten Region im Wettbewerb um innovative Unternehmen und qualifizierte Fachkräfte verbessern. Dies ist für die strategisch relevante Hightech-Exportregion von grosser Bedeutung und wird von den liechtensteinischen Wirtschaftsakteuren nachdrücklich befürwortet.Liechtenstein und der Kanton St.Gallen unterstützen die PläneSeit der Gründung von RhySearch sind das Land Liechtenstein und der Kanton St. Gallen Träger des Forschungs- und Innovationszentrums. Beide Regierungen begrüssen die vorliegenden Pläne und sprechen sich dafür aus, zusätzliche Beiträge zu leisten. Insgesamt werden die Träger für die Jahre 2023 bis 2028 14,8 Mio. Franken für den Betrieb und 4,4 Mio. Franken für Investitionen bereitstellen. In Liechtenstein hat der Landtag im April 2023 einstimmig die Zusage zu diesem Vorhaben erteilt.Zentrales Element im Innovations-ÖkosystemRhySearch stellt als Aussenstandort der Switzerland Innovation Park Ost AG neben dem Hauptstandort St. Gallen Lerchenfeld einen wichtigen Eckpfeiler im Innovations-Ökosystem des Landes Liechtenstein und des Kantons St. Gallen dar. Zudem ist das Forschungs- und Innovationszentrum seit dem Jahr 2017 von Innosuisse - der schweizerischen Agentur für Innovationsförderung - als förderberechtigte Forschungsinstitution anerkannt.RhySearch konnte in den vergangenen Jahren eine ausgewiesene Expertise und eine starke Marktposition aufbauen. Diese wurde in zahlreichen Forschungs- und Innovationsprojekten mit Wirtschaftspartnern, etwa bei der Fertigung von Prototypen und Kleinserien, dem ausführlichen Messdienstleistungsangebot und bei Patentierungen ausgewiesen.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltKatja Gey, Leiterin Amt für VolkswirtschaftT +423 236 68 71katja.gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100908583