Unterföhring (ots) -- Die BMW International Open 2023 in München-Eichenried von Donnerstag bis Sonntag live auf Sky- Florian Bauer moderiert, Adrian Grosser und Gregor Biernath kommentieren das Turniergeschehen an allen vier Tagen live, Donnerstag und Freitag ab 12.30 Uhr, Samstag ab 13.30 Uhr und Sonntag ab 13.00 Uhr auf Sky Sport Golf und Sky Sport Top Event- Alle Turniertage komplett live - dazu für alle Golf-Fans frei empfangbar auf skysport.de und der Sky Sport App- 20 deutsche Teilnehmer - u.a. mit Matti Schmid, Marcel Siem, Max Kieffer und Yannik Paul- Exklusivinterview mit Ryder Cup Kapitän Luke Donald- Koch-Challenge mit Lukas Nemecz- Für alle Sky Kunden: Exklusive "Sky Kunden Lounge" am Grün von Loch 9Unterföhring, 21. Juni 2023 - Die BMW International Open 2023 startet am Donnerstag und Sky überträgt jeden Tag komplett live. Das Turnier der DP World Tour aus München-Eichenried ist nicht nur auf Sky Sport Golf und Sky Sport Top zu sehen, sondern kann zusätzlich frei empfangbar auf skysport.de und in der Sky Sport App verfolgt werden.Aus deutscher Sicht ist das Teilnehmerfeld mit insgesamt 20 deutschen Spielern stark besetzt. Gute Chancen auf den Turniersieg vor heimischem Publikum dürfen sich u.a. Matti Schmid und Yannik Paul machen sowie Marcel Siem und Max Kieffer, die sich zuletzt bei den Porsche European Open Platz zwei teilten.Von Donnerstag bis einschließlich Sonntag berichtet Sky live von der BMW International Open 2023, die Adrian Grosser und Gregor Biernath kommentieren.Die Moderation übernimmt Florian Bauer, der unter anderem ein Exklusiv-Interview mit Ryder Cup Kapitän Luke Donald führt, in dem auch die Chancen der deutschsprachigen Spieler für eine Teilnahme in Rom bewertet werden.Abseits des Grüns - in der sogenannten Koch-Challenge mit Flo Bauer - darf außerdem der Österreicher Lukas Nemecz sein Können unter Beweis stellen.Exklusive "Sky Kunden Lounge" bei der BMW International OpenBei der BMW International Open möchte Sky im Rahmen des Sky Extra Programms seinen Kunden eine ganz besondere Freude bereiten. Wie bereits 2022 wird es direkt am Grün der 9. Spielbahn eine "Sky Kunden Lounge" geben, zu deren exklusiver Hospitality Area ausschließlich Sky Kunden Zutritt haben werden. Bei kostenlosen Getränken haben Sky Kunden nicht nur besten Blick auf die Akteure, sie können zugleich der Sky Sport Redaktion über die Schulter blicken und die deutschsprachigen Golfstars bei Autogrammstunden treffen. Besucher der BMW International Open mit aktiven Sky Abonnement können sich und eine weitere Begleitung direkt am Turniertag beim Eingang der Sky Kunden Lounge mit Angabe ihrer Kundennummer oder Vertragsanschrift akkreditieren.Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW live dabei seinDie BMW International Open 2023 ist mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) im Rahmen des Sport Pakets (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) empfangbar, wahlweise im klassischen linearen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Darüber hinaus können Golf-Fans auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streaming-Service WOW (wowtv.de) live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Die BMW International Open 2023 live bei Sky:Donnerstag, 22.6.:12:30 - 18:00 Uhr: BMW International Open 2023, Tag 1 in München-Eichenried live auf Sky Sport Golf, Sky Sport Top Event sowie frei empfangbar auf skysport.de / Sky Sport AppFreitag, 23.6.:12:30 - 18:00 Uhr: BMW International Open 2023, Tag 2 in München-Eichenried live auf Sky Sport Golf, Sky Sport Top Event sowie frei empfangbar auf skysport.de / Sky Sport AppSamstag, 24.6.:13:30 - 18:00 Uhr: BMW International Open 2023, Tag 3 in München-Eichenried live auf Sky Sport Golf, Sky Sport Top Event sowie frei empfangbar auf skysport.de / Sky Sport AppSonntag, 25.6.:13:00 - 18:00 Uhr: BMW International Open 2023, Tag 4 in München-Eichenried live auf Sky Sport Golf, Sky Sport Top Event sowie frei empfangbar auf skysport.de / Sky Sport AppÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.