HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 56 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Spezialchemiekonzerns sei ein massiver Schock gewesen und strahle auf die ganze Branche aus, schrieb Analyst Andres Castanos-Mollor in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht 2024 nun als Erholungsjahr und rechnet 2025 mit einer Normalisierung der Profitabilität. Grundsätzlich bleibt Castanos-Mollor optimistisch./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 06:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

