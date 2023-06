© Foto: Unsplash



Morgan Stanleys größter Bär traut dem derzeitigen Bullenmarkt nicht über den Weg und meint, dass Anlegern ein "böses Erwachen" bevorstehen könnte. Wie Anleger sich jetzt aufstellen sollten.

Der S&P-500 ist auf dem besten Weg, den vierten Monat in Folge zuzulegen. Die Stimmung und die Positionierung der Anleger werden zunehmend optimistischer - eine 180-Grad-Wende gegenüber dem Jahresbeginn.

Allerdings könnte Anlegern "ein böses Erwachen" bevorstehen. Der Wall Street Bär und Morgan Stanley-Stratege Mike Wilson sagt, dass die schwindende fiskalische Unterstützung, die geringere Liquidität und die sinkende Inflation die Erholung der US-Aktienmärkte in der zweiten Jahreshälfte belasten werden. Er kommentiert: "Die Aktienmärkte sind so angespannt, wie sie nur sein können, da die Marktteilnehmer einen potenziellen neuen Bullenmarkt nicht verpassen wollen."

Der S&P 500 ist in diesem Jahr bisher um knapp 15 Prozent gestiegen, während der technologielastige Nasdaq um rund 39 Prozent zugelegt hat. Große Technologie- und Wachstumsunternehmen wetten seit Ende März auf einen KI-Boom.

"Wir glauben an das Thema KI. Wir glauben nur nicht, dass es die Verlangsamung verhindern wird, die für dieses Jahr bereits im Gange ist", zitiert Reuters Wilson, der auf die beunruhigende Divergenz an der Nasdaq verweist.

Der Morgan Stanley-Stratege räumt ein, dass er in diesem Jahr mit dem S&P 500 "so falsch" gelegen habe. Dennoch hält Wilson an seiner Wachstumsprognose fest, da die Inflationsüberraschung der letzten Woche einen negativen Einfluss auf das Umsatzwachstum haben dürfte.

Zu den wichtigsten Handelsempfehlungen der Strategen gehören Long-Positionen bei Basiskonsumgüter-Titeln gegenüber zyklischen Werten, Long-Positionen bei defensiven Werten gegenüber zyklischen Werten, Long-Positionen bei Pharma-Titeln gegenüber Technologiewerten und Long-Positionen bei Unternehmen mit hoher operativer Effizienz gegenüber Unternehmen mit niedriger Effizienz.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion