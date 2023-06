LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Emily Field am Mittwoch nach einer Investorenveranstaltung zum Agrarbereich in New York. Im Fokus hätten die langfristigen Chancen angesichts des Klimawandels und hinsichtlich einer sicheren Lebensmittelversogung gestanden. Ziel sei es, dass Bauern mit geringeren Ressourcen langfristig mehr erzeugen können./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 00:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 00:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

