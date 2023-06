Die Meldung über den Verkauf eines riesigen Schuldenpaketes an den Private-Equity-Investor KKR schlug gestern ein wie eine Bombe. PayPal konnte an einem insgesamt schwachen Handelstag knapp vier Prozent zulegen und kommt damit auf ein Plus von inzwischen zehn Prozent in nur drei Handelstagen. Damit stehen die Chancen auf die nächsten +10 Prozent gar nicht schlecht.

