Tesla-Chef Elon Musk hat sich am Dienstag mit dem indischen Premierminister Narenda Modi getroffen. Musk versicherte, dass Tesla "so schnell wie möglich" in Indien präsent sein werde. Ein weiteres US-Unternehmen, dass seine Produktion von China nach Indien verlagern will.Von Mike MurphyMarketWatchÜbersetzung: Laura MarkusModi ist zu einem zweitägigen Besuch in den USA und traf Musk in New York. Die beiden haben über mögliche Pläne von Tesla gesprochen, in Indien Produktionsstätten für seine Elektrofahrzeuge ...

