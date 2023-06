Die Analysten von Bloomberg Intelligence blieben optimistisch mit Blick auf den Goldpreis. FOMO - die Angst, etwas zu verpassen - könnte den Goldmarkt beherrschen. Dazu könnte eine wirtschaftliche Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte gepaart mit einem Ausverkauf am Aktienmarkt eine Bewegung in Richtung 3.000 Dollar auslösen."Die Anhäufung von Zentralbankguthaben und das Potenzial für eine globale wirtschaftliche Abschwächung der Weltwirtschaft nach der aggressivsten Zinserhöhungsphase, die es ...

