Berlin (ots) -Die Sehnsucht der Deutschen nach Sonne, Strand und Meer ist nach mehr als drei Jahren Pandemie größer denn je. Das bestätigen aktuelle Ergebnisse einer YouGov-Umfrage im Auftrag von Readly, Deutschlands größtem digitalen Kiosk für Zeitschriften und Magazine. Nun steht der Sommerurlaub vor der Tür. Was rockt und was blockt - ohne die Urlaubskasse zu sprengen?"Die deutschen Reiseweltmeister sind wieder da", prophezeite Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands (DRV), im März auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB). Und er hat Recht behalten. Das zeigen aktuelle Ergebnisse einer YouGov-Umfrage mit 1000 Teilnehmer:innen in Deutschland, durchgeführt im Auftrag der digitalen Magazin-Flatrate Readly*: Über die Hälfte der Deutschen will diesen Sommer die Koffer packen und verreisen, davon 44 Prozent ins Ausland. Im letzten Jahr planten nur 32 Prozent der Befragten eine Auslandsreise.Die Daten von Readly zeigen auch, dass mit dem Reisefieber auch das Interesse der Leser:innen an der Kategorie "Reisen und Regionales" in der Readly-App gestiegen ist. Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 hat die Kategorie im ersten Quartal 2023 um 11 % an Popularität gewonnen."In den letzten Wochen haben viele Menschen unsere Reisemagazine und -artikel gelesen, um Urlaubspläne zu schmieden. Für viele ist es der erste größere Urlaub seit einigen Jahren. Die Daten zeigen, dass viele unserer Abonnent:innen in diesem Jahr planen, ihren Urlaub im Ausland zu verbringen. Neben Bahnreisen und Camping stehen vor allem europäische Strandziele hoch im Kurs bei den Readly-Leser:innen. Das passt gut, denn mit der Readly-App können alle Urlauber:innen ihre Lieblingstitel auch ganz bequem mitnehmen", sagt Marie-Sophie Von Bibra, Chief Marketing Officer bei Readly.Die Tourismusbranche rechnet mit einem Rekordhoch, denn die Deutschen sind so urlaubsreif wie lange nicht. Nach mehr als drei Corona-Jahren haben sie jede Menge Nachholbedarf. Dabei sind die Krisen nicht vorbei. Klimawandel, Inflation und Personalmangel beeinflussen Kosten und Kapazitäten. Der Sommerurlaub dürfte dieses Jahr deutlich teurer werden. Doch die Devise lautet: Hauptsache raus! Bleibt nur offen: Wohin? Und zu welchem Preis?Flexibilität ist TrumpfDie Antwort geben die Teilnehmer:innen der Readly-Umfrage zwischen den Zeilen. Denn eine Sache ist ihnen im Urlaub besonders wichtig: Erholung. Das nannten 53 Prozent als Hauptmotiv ihrer Reise, gefolgt von Entdeckungen (43 Prozent) und (25 Prozent) Aktivitäten. Wichtiger als das Ziel ist also der Zweck. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten scheint der Urlaub umso nötiger als Ausgleich. Um sich diesen Wunsch zu erfüllen, die Urlaubskasse aber nicht zu sprengen, helfen ein paar Tricks:- Antizyklisch suchen: Wer sich jenseits der ausgetreten Pfade bewegt, spart Geld. Das gilt sowohl für das Buchungsverhalten als auch für die Wahl des Reiseziels. Also besser morgens als abends googeln, An- und Abreisedaten variieren, mehrere Flughäfen angeben, in (noch ferienfreien) Nachbar-Bundesländern recherchieren und unbekanntere Ziele favorisieren. Wie wäre es mit Menorca statt Mallorca, Slowenien statt Spanien oder Albanien statt Griechenland?- Pauschal buchen: Flug- und Hotelkapazitäten wurden von den Reiseveranstaltern bereits im vergangenen Sommer eingekauft. Darum sind die Preise von Pauschalreisen deutlich weniger als die allgemeine Inflation gestiegen. Weiterer Vorteil: Bei Pauschalreisen gelten meist kulantere Stornierungsbedingungen als bei Einzelbuchungen.- Persönliche Beratung: Die Profis im Reisebüro kennen Kniffe, um möglichst preiswert in den Urlaub zu kommen. Die Pandemie hat gezeigt, dass Reiselustige in Krisenzeiten verstärkt auf das Insiderwissen setzen. Wo ein direkter Ansprechpartner ist, gibt es auch direkte Hilfe.- Geprüfte Inspiration: Magazine sind eine wichtige und geeignete Inspirationsquelle. Fast 47 Prozent der Befragten lesen täglich Zeitungen und Zeitschriften und zählen Zeitschriften zu den fünf wichtigsten Anlaufstellen für Urlaubsplanung. Das Angebot von Readly kann dabei eine vielfältige Inspirationsquelle sein: Dort stehen über 100 Reisemagazine, darunter auch Bestseller-Titel wie Reiselust, Reise und Preise, das ADAC Reisemagazin oder das Wandermagazin digital zur Verfügung.Bis zum Start der Sommerferien sind es nur noch wenige Wochen. Die große Hoffnung der Tourismusbranche ist, dass 2023 zum besten Reisejahr aller Zeiten wird. Laut Prognosen nicht unwahrscheinlich. Und Deutschland hat schließlich den Weltmeister-Titel zu verteidigen.*YouGov-Umfrage im Auftrag von Readly vom 26. Januar 2023 bis 01. Februar 2023, durchgeführt von Readly, 6.000 Befragte in Schweden, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, USA, Italien und Australien, rund 1.000 Befragte in Deutschland zwischen 18 und 60 JahrenÜber ReadlyReadly ist der europäische Marktführer für digitale Zeitschriften. Das Unternehmen bietet einen digitalen Abonnementservice an, bei dem die Kund:innen unbegrenzten Zugang zu über 7.000 Magazinen und Zeitungen haben, einschließlich des Katalogs von Press. Readly hat Abonnent:innen in mehr als 50 Ländern und bietet Inhalte in 17 verschiedenen Sprachen an. In Zusammenarbeit mit 1200 Verlegern weltweit digitalisiert Readly die Zeitschriften- und Zeitungsbranche. Im Jahr 2022 belief sich der Umsatz auf 592 Millionen SEK. 