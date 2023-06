Düsseldorf (ots) -In den NRW-Sommerferien macht sich die NRW-weite zdi-Community stark für die MINT-Bildung (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). In kostenfreien Ferienangeboten können junge Menschen erfahren, begreifen und erleben, was für eine digitalisierte und nachhaltige Zukunft wichtig wird.Neue Technologien im FokusOb Künstliche Intelligenz (KI) oder Augmentierte oder Virtuelle Realität (AR/VR) - neue Technologien und das Wissen um ihre Anwendung sind im zukünftigen Berufsleben gefragt. Deshalb machen die zdi-Ferienangebote junge Menschen schon jetzt mit diesen Technologien vertraut und wecken Begeisterung. So können Jugendliche in den Kursen verschiedene KI-Systeme (https://mint-community.de/kurs/zdi-pb-14-06-2023/) kennenlernen oder in einem Workshop erfahren, welche Berufsbilder jetzt schon in der Virtuellen Realität (https://mint-community.de/kurs/workshop-virtual-reality-sommerferien/) angekommen sind.UnserUniversum - Kurse passend zum WissenschaftsjahrIm Feriencamp STRATOlab entwickeln und konstruieren junge Menschen eine Woche lang ihre eigene Forschungssonde, die per Wetterballon in die Stratosphäre geschickt wird. Die gesammelten Forschungsdaten werden gemeinsam ausgewertet und die Teilnehmer:innen erhalten für ihren Lebenslauf eine Badge, die die Teilnahme am Kurs bestätigt. Weitere Informationen zum Feriencamp finden Sie hier: Stratosphären-Feriencamp (https://mint-community.de/kurs/digitales-stratolab-stratosphaeren-feriencamp/2023-06-26/)zdi-Jahresthema: Nachhaltige EnergiewirtschaftNachhaltigkeit ist nach wie vor ein zentrales Thema der zdi-Community. Das zeigt sich auch an den Ferienkursen, die sich in diesem Jahr zum Beispiel mit alternativer Mobilität (https://mint-community.de/kurs/solarmobil-ostwestfalen-lippe-wettbewerb-fuer-schuelerinnen-ab-klasse-3/), Upcycling in der Textilindustrie und der Nachhaltigkeit des Bausektors (https://mint-community.de/kurs/das-digitale-planen-und-bauen-fuer-eine-nachhaltige-zukunft/2023-06-26/) befassen.Journalist:innen sind herzlich eingeladen, die Kurse vor Ort zu besuchen und mit den zdi-Akteur:innen der Netzwerke direkt ins Gespräch zu kommen.Eine Übersicht aller Angebote finden Sie auf unserer zdi-Community-Plattform: mint-community.deÜber zdi.NRW:zdi.NRW steht für "Zukunft durch Innovation.NRW" und ist mit über 5.000 Partnerschaften mit Akteur:innen aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Schule, Politik und Gesellschaft europaweit das größte Netzwerk zur Förderung des MINTNachwuchses. Flächendeckend gibt es zdi-Angebote in allen Kreisen und kreisfreien Städten in NRW. In den vergangenen 15 Jahren hat zdi.NRW über 2 Millionen junge Menschen erreicht. Über 100 Schüler:innenlabore bieten Kindern und Jugendlichen Räume, um MINT zu erleben, ihrer Begeisterung für MINT nachzugehen und sich über MINT-Ausbildungs- und Studiengänge zu informieren. Die Kurse und Angebote von zdi.NRW tragen auch zum Transfer aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse aus den Hochschulen heraus bei. Koordiniert wird zdi.NRW vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Landesweite Partner:innen sind unter anderem die Ministerien für Schule und Bildung und für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit.Weitere Informationen: www.zdi-portal.de und https://mint-community.dePressekontakt:zdi-KommunikationGwendolyn PaulT 0211-75707-195paul@matrix-gmbh.deOriginal-Content von: zdi.NRW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151285/5539608