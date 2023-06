Neuss (ots) -Um zusätzliche Kapazitäten für die biotechnologische Produktion in Europa zu schaffen wird 3M 133 Millionen Euro investieren. Damit sollen Kapazitäten erweitert werden, um die biotechnologische Produktion besser zu unterstützen. Dieser Bereich des Gesundheitswesens entwickelt bahnbrechende Therapien für Patienten.Laut dem 3M State of Science Index 2023 sehen 82 Prozent der Europäer einen klaren Zusammenhang zwischen der Wissenschaft und ihrem positiven Einfluss auf ihr Leben. Aus diesem Grund investiert 3M kontinuierlich in wissenschaftliche Technologien und Innovationen, um die Resilienz der Gesellschaft zu steigern und das Leben der Menschen besser zu machen. Die gegenwärtige Investition umfasst Verbesserungen von Anlagen und Ausrüstungen sowie die Schaffung von 60 Vollzeitarbeitsplätzen in den 3M-Produktionsstätten in Europa.Die Investition wird die Entwicklung und Lieferung von wichtigen Filtrationsanlagen für die Bioprozessindustrie und die Herstellung von biologischen und kleinmolekularen Arzneimitteln durch 3M beschleunigen. Dadurch werden innovative Therapien zur Behandlung von Krankheiten wie rheumatoider Arthritis, Multipler Sklerose und bestimmten Krebsarten ermöglicht. Filtration und Reinigung sind bei der Herstellung von biopharmazeutischen Arzneimitteln unerlässlich. Bei diesem Prozess wird ein einzigartiges Filtermaterial verwendet, das Verunreinigungen abfängt, während die notwendigen Wirkstoffe durchgelassen werden. Mit Technologien wie diesen ermöglicht 3M neue Innovationen in der Medizin."Unsere Investition unterstreicht die anhaltende Marktführerschaft von 3M und unser kontinuierliches Engagement für kundenorientierte Innovationen im Gesundheitswesen", sagte Robert Befidi, Präsident der 3M Separation and Purification Sciences Division. "Unsere Technologien verbessern das Leben von Menschen auf der ganzen Welt, und wir helfen unseren Kunden aus der Biotechnologie, schneller mehr zu erreichen, um ihre speziellen Medikamente voranzubringen."3M bietet ein umfassendes Portfolio an Filtern für die Klärung von Zellkulturen in der biopharmazeutischen Industrie. Die Zeta Plus Tiefenfiltrationstechnologie in Patronensystemen und Schichten spielt eine wichtige Rolle bei der Klärung von aus Zellen gewonnenen therapeutischen Proteinprodukten auf der ganzen Welt.Über den 3M State of Science Index 2023Der 3M State of Science Index (SOSI) liefert Erkenntnisse über globale Trends aus 17 Ländern rund um die Welt: USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Taiwan, Brasilien, Mexiko, Japan, Südkorea, Spanien, China, Indien, Frankreich, Hongkong, Italien, Thailand und Australien. Diese Daten veranschaulichen, wie die Menschen auf der ganzen Welt künftige Innovationen sehen und wie sie von Trends in den Bereichen Vertrauen in die Wissenschaft, Klimawandel, Zukunft des Gesundheitswesens und digitale Transformation beeinflusst werden.Über 3M3M (NYSE: MMM) ist überzeugt, dass Wissenschaft dazu beiträgt, eine bessere Welt für alle zu schaffen. Indem wir die Fähigkeiten von Menschen, Ideen und Wissenschaft nutzen, um das Bestmögliche zu erfinden, geht unser globales Team die Chancen und Herausforderungen unserer Kunden, Gemeinschaften und unseres Planeten auf einzigartige Weise an. Erfahren Sie unter 3M.com/news oder auf Twitter unter @3M oder @3MNews, wie wir daran arbeiten, das Leben unserer Kunden zu verbessern und was als Nächstes ansteht.3M und Zeta Plus sind Marken der 3M Company.Pressekontakt:Ann-Charlott StegbauerTel.: 0172-7674210E-Mail: ger3M@fleishman.comOriginal-Content von: 3M Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13650/5539634