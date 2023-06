Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM Gruppe) hat eine Gewinnwarnung herausgegeben und erwartet nun für das 1. Halbjahr 23 ein EBIT von 90 bis 110 Mio. EUR, was für Q2 einem Rückgang von fast 80% yoy entspricht. Besonders schwierig sind die Marktbedingungen für die Division MM Board & Paper, wo die Mengen infolge des schwachen Privatkonsums und des Lagerabbaus rückläufig sind. Aber auch für die Division MM Packaging verzeichnet die MM Gruppe einen schwächeren Auftragseingang. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen aufgrund der anhaltend schwierigen Marktbedingungen in Q3 an und erwarten nun nur eine moderate Erholung in Q4, was zu einem neuen Kursziel von EUR 170,00 (alt: EUR 180,00) führt. Die Aktie wird weiterhin zum KAUFEN empfohlen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Mayr-Melnhof%20Karton%20AG





