DJ Nucera-Pipeline füllt sich weiter - Reservierung im hohen 3-stelligen MW-Bereich

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der erwarteten starken Marktnachfrage nach grünem Wasserstoff hat ein weiteres Unternehmen bei Thyssenkrupp Nucera Wasserelektrolyseure mit einer Gesamtleistung im hohen dreistelligen Megawatt-Bereich reserviert. Dies sei nach der schwedischen H2 Steel die zweite geschlossene Reservierungsvereinbarung, teilte die Thyssenkrupp-Tochter in Dortmund mit, die in Kürze an die Börse gebracht werden soll. Die Firma sei aus Nordamerika, Namen und Details nannte Nucera jedoch nicht.

Nordamerika wird als ein möglicher Treiber für die Wasserstoffwirtschaft gesehen. Der dortige Markt "wird in den kommenden Jahren sicherlich das globale Tempo vorgeben", sagte Christoph Noeres, Head of Green Hydrogen bei Nucera. Insgesamt hat das Unternehmen bindende Verträge über mehr als 3 Gigawatt Kapazität alkalischer Wasserelektrolyse abgeschlossen.

June 21, 2023 04:42 ET (08:42 GMT)

