FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.06.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RATHBONES TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W,) - PRICE TARGET 1950 (2050) PENCE - BARCLAYS RAISES AJ BELL TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 340 (310) PENCE - BARCLAYS RAISES GRAINGER TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 270 (250) PENCE - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TO 'OVERWEIGHT'(EQUAL W,) - PRICE TARGET 15800 (1430) P - CREDIT SUISSE RAISES MONDI PLC TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1395 (1475)P - JEFFERIES RAISES THG PRICE TARGET TO 95 (85) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN STARTS OXFORD BIOMEDICA WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 495 PENCE - RBC CUTS WATER INTELLIGENCE PRICE TARGET TO 800 (1300) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7034 PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 150 (122) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

