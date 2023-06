FedEx mit Quartalszahlen: Umsatzrückgang

Werbung







FedEx legte am vergangenen Dienstagabend seine Quartalszahlen vor. Diese zeigen, dass der Konzern mit den steigenden Kosten und weniger Nachfrage zu kämpfen hat. Auch die Aktie reagierte nachbörslich auf die vorgelegten Zahlen.



Der Logistikkonzern FedEx legte am vergangenen Dienstagabend seine jüngsten Quartalszahlen vor. Diese konnten Anlegerinnen und Anleger nicht überzeugen und löste nachbörslich einen Kursverlust von kurzzeitig mehr als 6% aus. Daraufhin konnte die Aktie sich wieder etwas stabilisieren, notierte aber weiterhin rund 3,3% im Minus. Die vorgelegten Zahlen zeigen im dritten Quartal in Folge einen Umsatzrückgang. Dies unterstreicht die zurückgegangene Frequenz im Online-Shopping, welche in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie, einen Boom erlebte.









Dienstag ist Chart-Tag!



Die FedEx-Aktie kämpft derzeit in einem schwierigen Marktumfeld. Der DAX® konnte vergangene Woche ein neues Allzeithoch verzeichnen, befindet sich aber momentan ebenfalls in einer (möglicherweise gesunden) Verschnaufpause, wie unser Analyst Jörg Scherer in der aktuellen Ausgabe des Daily Tradings thematisiert. Auch die US-Börsen starteten nach dem Feiertag am Montag verhalten. Wo sich dennoch derzeit spannende Konstellationen ergeben könnten? Dafür gibt es den Trendkompass der HSBC. Dieses Barometer zeigt einige derzeit spannende Basiswerte auf. Dieses Tool dient jedoch lediglich zur Indikation und bietet keine verlässliche Aussage. Sie finden den Trendkompass kostenlos unter folgendem Link:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC