Frankfurt (ots) -- Robin Beugels startet mit Wirkung zum 1. Januar 2024 als Chief Investment Officer für das Wealth ManagementHauck Aufhäuser Lampe stärkt die Ansprache hochvermögender Kundinnen und Kunden: Robin Beugels (48) wird mit Wirkung zum 1. Januar 2024 als Chief Investment Officer (CIO) für das Wealth Management bei dem Bankhaus starten. Er wird Mitglied des Executive Committee des Geschäftsbereichs Private & Corporate Banking und direkt an Oliver Plaack, Vorstand Private & Corporate Banking, berichten.Zudem wird er fachlich an Frank-Peter Martin, Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Lampe Asset Management, berichten und dort Mitglied des Investment Committees werden. Hauck Aufhäuser Lampe bündelt in der LAM die Produktkompetenzen für Privatkunden und institutionelle Investoren.Robin Beugels verfügt über eine 30-jährige Erfahrung im Private Banking und im Geschäft mit vermögenden Kundinnen und Kunden. Er war zuletzt Mitglied der Geschäftsführung von Merck Finck A Quintet Private Bank und dort als Head of Investments and Client Solutions verantwortlich für die Anlagelösungen der Bank im Bereich der Vermögensverwaltung und Vermögensberatung. Zudem war er Mitglied des Group Investment Committee. Insgesamt hatte er 16 Jahre verschiedene Führungspositionen im Bereich des Investment Managements bei Merck Finck inne.Hauck Aufhäuser Lampe verfolgt im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking einen klaren Wachstumskurs und legt dabei einen Schwerpunkt auf den Bereich Wealth Management. Dort wird Robin Beugels künftig zusammen mit dem CIO Burkhard Allgeier und dem gesamten Team der LAM das Produktspektrum konsequent ausbauen und Lösungen speziell für hochvermögende Kundinnen und Kunden weiterentwickeln.Frank-Peter Martin, Geschäftsführer der Lampe Asset Management: "Wir freuen uns, dass wir mit Robin Beugels einen ausgewiesenen Fachmann für das Wealth Management gewinnen konnten. Wir sind sicher, dass wir gemeinsam das Produktspektrum für hochvermögende Kundinnen und Kunden ausbauen und Lösungen auch für hochkomplexe Anforderungen entwickeln werden."Oliver Plaack, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe: "Die Zeichen in unserem Private & Corporate Banking stehen auf Wachstum. Wesentlich dafür sind Kompetenz und eine ausgeprägte Kundenorientierung. Insbesondere hochvermögende Kundinnen und Kunden haben oftmals sehr spezielle Anforderungen und benötigen gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld individuelle Lösungen, die ihre private wie unternehmerische und berufliche Situationen abbilden. Umso mehr freuen wir uns, dass mit Robin Beugels ein sehr erfahrener Wealth Management-Experte unser Team unterstützen wird, und wünschen ihm viel Erfolg."