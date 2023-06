LE BOURGET (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat am dritten Tag der Paris Air Show einen weiteren Großauftrag an Land gezogen. Der Flugzeugfinanzierer Avolon habe einen Vorvertrag über 20 Exemplare des Großraumjets A330neo unterschrieben, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget vor den Toren der französischen Hauptstadt mit. Die Auslieferung solle im Jahr 2026 beginnen.

Laut Airbus-Verkaufschef Christian Scherer füllen sich die Auftragsbücher für die Großraumjets A330neo und A350 derzeit schnell. So habe Airbus noch einen weiteren Vertrag über Maschinen der A330-Reihe unterschrieben. Der Käufer werde aber noch nicht bekannt gegeben./stw/tih