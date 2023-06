Original-Research: Haemato AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Haemato AG

Unternehmen: Haemato AG

ISIN: DE000A289VV1



Anlass der Studie: Q1 Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.06.2023

Letzte Ratingänderung: 9 September 2019

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 33,00 auf EUR 34,00.

Zusammenfassung:

Haemato hat das Jahr mit einem starken ersten Quartal begonnen und ist auf gutem Weg, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu übertreffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 25%, während die Rentabilität mit einem Anstieg des EBITDA um 58% J/J überproportional zunahm. Die gute Ergebnisentwicklung im ersten Quartal ist auf das expandierende Selbstzahler-Lifestyle & Aesthetics (L&A)-Geschäft zurückzuführen, während das

Spezialpharma-Geschäft im Jahr 2023 mit regulatorischem Gegenwind rechnen muss. In der Zwischenzeit haben die geprüften Gesamtjahreszahlen 2022 die vorläufigen Ergebnisse bestätigt, und Haemato wird auf der Hauptversammlung am 18. Juli eine Dividende von EUR1,20 je Aktie vorschlagen. Aufgrund der besser als erwarteten Q1-Performance haben wir unsere Prognose angehoben und stufen Haemato weiterhin mit Kaufen bei einem Kursziel von EUR34 ein (vorher: EUR33).



First Berlin Equity Research has published a research update on Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 33.00 to EUR 34.00.

Abstract:

Haemato kicked off the year with a strong Q1 that has the company tracking ahead of our full year targets. Sales were up 25% Y/Y, while profitability was even stronger with EBITDA showing a 57% Y/Y increase. The good Q1 earnings performance is traced to the expanding self-payer Lifestyle & Aesthetics (L&A) business with Specialty Pharma operations facing regulatory headwinds in 2023. Meanwhile, full year audited figures confirmed preliminary results, and Haemato will propose a EUR1.2 per share dividend at the AGM on 18 July. We have upped 2023 FBe on the Q1 outperformance and remain Buy-rated on Haemato with a EUR34 price target (old: EUR33).



