Der DAX bewegt sich am Mittwochmorgen nach überwiegend schwachen Vorgaben leicht im Plus. Im Fokus der Anleger stehen aktuell Tesla, Covestro, Adidas, die Deutsche Post und der Bitcoin. Welche Neuigkeiten es bei den Werten gibt und was für Kurssprünge sorgt, erfahren Sie im Börsen.Briefing.-Podcast.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...