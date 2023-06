In Sachen VR-Gaming wird Microsoft vorerst nicht mitmischen. Dafür ist der Markt einfach noch nicht profitabel genug. Während Apple, Meta und Sony große Stücke auf Virtual und Augmented Reality setzen, will Microsoft mit dem Thema aktuell nicht viel zu tun haben. Im Gaming-Kontext legt der US-Konzern den Fokus noch auf andere Bereiche. Matt Booty, Leiter der Xbox Game Studios, erklärte gegenüber The Hollywood Reporter, dass der VR-Markt derzeit zu ...

