Dass es sich bei der positiven Wirkung von CBD (Cannabidiol) keineswegs um einen "Placebo-Effekt" handelt, wird in einer weiteren klinischen Tierstudie von Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027) an einer Ziege erneut bestätigt. Anfang Mai 2023 gab das kanadisch-israelische Unternehmen die erfolgreiche LPT-CBD-Behandlung von Billy, einem vierjährigen kastrierten Ziegenbock, bekannt. Die liposomale CBD-Injektion (LPT-CBD) von Innocan Pharma ist eine einzigartige Formulierung, die eine präzise und lang anhaltende Verabreichung von CBD an unterschiedliche Bereiche des Körpers ermöglicht, was zu einer verbesserten Wirksamkeit bei einer sicheren Verabreichungsmethode führt. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Entwicklung von CBD-basierten Therapeutika für verschiedene Indikationen bei Mensch und Tier voranzutreiben.

Gelähmte Ziege spricht positiv auf LPT-CBD-Injektion an.

Die Ziege Billy wurde mit neurologischen Defiziten und einer Skoliose geboren, die zu Lähmungen der hinteren Gliedmaßen, Deformierungen der vorderen Gliedmaßen und Schmerzen führte. Billy brauchte dringend eine Linderung seiner Symptome und erhielt daher im Rahmen des Compassionate Use (Härtefall)-Programms einer klinischen Tierstudie liposomal injiziertes CBD über die LPT-Plattform von Innocan. Die Ergebnisse waren verblüffend: Billy wurde aktiv und spielte wieder so, wie er es vor über einem Jahr getan hatte. Darüber hinaus zeigte Billy fast vier Wochen lang eine verbesserte Aktivitätsrate.

Anatomische Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Ziege.

Ein einzigartiger Vorteil der Verwendung von Nutz- oder Begleittieren wie Ziegen in der medizinischen Forschung besteht darin, dass sie einen doppelten Nutzen haben. Erstens kommen die Ergebnisse von Tierversuchen der menschlichen Gesundheit zugute, da sie zu einem besseren Verständnis der Pharmakologie und Pharmakokinetik des Arzneimittels führen. Zweitens bringen sie die Veterinärmedizin voran und können so das Leben vieler Tiere verbessern.

Vor allem Ziegen weisen große physiologische Parallelen zum Menschen auf, die sich in der medizinischen Forschung als sehr nützlich erweisen. So sind Ziegen aufgrund mehrerer Krankheiten, die bei ihnen natürlich vorkommen, als Tiermodelle für die Untersuchung bestimmter menschlicher Krankheiten geeignet. Ziegen, die mit dem Caprine Arthritis Encephalitis Virus (CAEV) infiziert sind, werden beispielsweise als natürliches Krankheitsmodell für chronische rheumatoide Arthritis beim Menschen verwendet¹. CAEV ist ein Retrovirus, das mit dem HIV-Retrovirus verwandt ist. Auch Myotonia congenita, eine erbliche Erkrankung der Skelettmuskulatur, tritt bei mehreren Ziegenrassen auf, die als Versuchsmodelle für Studien zur Myotonie beim Menschen verwendet werden².

Wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass das Ergebnis einer präklinischen Studie an großen Säugetieren wie Ziegen das Verhalten des Medikaments beim Menschen widerspiegeln kann. Somit ist die Studie von Innocan Pharma ein doppelter Erfolg: sowohl für die veterinärmedizinische Abteilung des Unternehmens als auch für die strategisch wichtige humanmedizinische Abteilung.

