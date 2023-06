DJ Erleichterter Zugang zum Kurzarbeitergeld läuft aus

BERLIN (Dow Jones)--Die Sonderregelungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld laufen am 30. Juni aus, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld war vom Gesetzgeber aufgrund der Corona-Folgen und dann wegen unterbrochener Lieferketten sowie der Auswirkungen steigender Energiepreise beschlossen worden. Während der Pandemie konnte so laut BA die Beschäftigung von in der Spitze sechs Millionen Beschäftigten gesichert werden. Insgesamt sei die Inanspruchnahme im Vergleich der letzten drei Jahre allerdings wieder stark gesunken. Auch die Ausgaben für das Kurzarbeitergeld seien zurückgegangen.

Ab dem 1. Juli gelten für den Bezug von Kurzarbeitergeld laut den Angaben deshalb wieder die Voraussetzungen, die vor der Pandemie galten. Dann müssen wieder mindestens ein Drittel der Beschäftigten in einem Betrieb von einem Arbeitsausfall betroffen sein, bis Ende Juni sind es 10 Prozent in Verbindung mit einem Arbeitsausfall von mehr als 10 Prozent. Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeiternehmer können nicht mehr über die Kurzarbeit unterstützt werden. Zudem müssen Betriebe ab Juli 2023 zuerst wieder negative Arbeitszeitsalden aufbauen, bevor das Kurzarbeitergeld gezahlt werden kann.

