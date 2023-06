DJ AUKTION/Gute Nachfrage nach deutschen Langläufern

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur ist am Mittwoch bei Aufstockungsauktionen langlaufender deutscher Bundesanleihen auf eine solide Nachfrage gestoßen.

Nachfolgend eine Übersicht der Details; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 10. Mai bzw am 12. April:

Emission 0,0-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2050 Angebotsvolumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,926 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 811 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 2,4 (2,5) Durchschnittsrend. 2,36% (2,44%) Settlement 23. Juni Emission 0,0-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2052 Angebvotsvolumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,692 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,191 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 2,3 (1,1) Durchschnittsrend. 2,37% (2,31%) Settlement 23. Juni

