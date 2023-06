Seitdem der amerikanische Raumfahrtkonzern den Start seiner kommerziellen Raumfahrt verkündete, kennt die Aktie kein Halten mehr. In den USA beendete die Aktie den Handel am Dienstag mit einem fetten Kursplus von mehr als 25 Prozent - das ist der Grund. Mit dem erneuten Kursfeuerwerk am Dienstag sorgte die Aktie wieder mal für jede Menge Furore. Die simple Ankündigung der Details zum Flugplan für den historischen Flug ließen die Aktie exorbitant steigen. Damit hat die Aktie seit Anfang Juni mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...