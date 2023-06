Berlin (ots) -Dahinter folgen Sonnenblumen- und Olivenöl. Hamsterkäufe führten 2022 kurzfristig zu Lieferengpässen bei Speiseölen.Rapsöl bleibt auch im Jahr 2022 das beliebteste Speiseöl der Deutschen. Rund 87 Millionen Liter Rapsöl konsumierten die privaten Haushalte im vergangenen Jahr. Damit enthielt etwa jede dritte verkaufte Speiseölflasche Rapsöl."Rapsöl ist seit Jahren das beliebteste Speiseöl der Deutschen. Und das aus gutem Grund!", weiß OVID-Präsidentin Jaana Kleinschmit von Lengefeld. "Aufgrund seines ausgewogenen und breiten Spektrums an Fettsäuren ist Rapsöl das gesündeste Öl und vielseitig einsetzbar, die Pflanze gedeiht in Deutschland und das Öl wird hierzulande produziert. Das überzeugt viele Verbraucherinnen und Verbraucher an der Ladentheke."Danach folgten Sonnenblumenöl mit 66 Millionen Litern und Olivenöl mit 42 Millionen Litern. Kokosöl und andere Speiseöle spielten mit jeweils weniger als zwei Prozent am Gesamtverbrauch in 2022 kaum eine Rolle. Insgesamt kauften die Deutschen im vergangenen Jahr rund 223 Millionen Liter Speiseöl und damit rund sieben Prozent weniger als im Jahr zuvor.Aufgrund des Ukraine-Konflikts und aus Sorge vor Lieferengpässen kam es im März 2022 zu Hamsterkäufen. Der Absatz von Speiseöl stieg im Vergleich zu den Vormonaten um fast zwei Drittel - für den Einzelhandel eine logistische Herausforderung. Im April beruhigte sich die Nachfrage. Im weiteren Verlauf des Jahres sorgten Unsicherheit, eine knappe Marktversorgung und hohe Energiekosten für Preissteigerungen bei Raps- und Sonnenblumenöl.Die Zahlen basieren auf einer Analyse der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) und auf Basis des GfK-Haushaltspanels (www.ami-informiert.de).Pressekontakt:Maik HeunschAm Weidendamm 1A, 10117 BerlinTel: 030- 72625957presse@ovid-verband.deOriginal-Content von: OVID, Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77329/5539892