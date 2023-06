Mainz (ots) -Woche 26/23So., 25.6.19.10 Berlin direktBitte nochmalige Änderung beachten:Moderation: Theo KollBitte streichen: Shakuntala BanerjeeWoche 27/23Sa., 1.7.Bitte neue Ausdrucke beachten:6.40 Meine Freundin Conni (HD)Conni lässt Drachen steigenAnimationsserieDeutschland/Spanien 20156.55 Meine Freundin Conni (HD)Conni und der fiese SchnupfenAnimationsserieDeutschland/Spanien 2015So., 2.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF.reportage (HD/UT)Mega-Party in KroatienSpring Break an der AdriaFilm von Ralf WilharmDeutschland 2023(Text s. 9.7.2023)("ZDF.reportage: Schrebergärten XXL" verschiebt sich auf So., 30.7.2023,5.00 Uhr.)___________________________19.10 Berlin direktBitte nochmalige Änderung beachten:Moderation: Shakuntala BanerjeeBitte streichen: Theo Koll___________________________\u2003zu So., 2.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:5.00- ZDF.reportage (HD/UT)5.30 Mega-Party in KroatienSpring Break an der AdriaFilm von Ralf Wilharm(von 18.00 Uhr)Deutschland 2023(Text s. 9.7.2023)Die Finals unter sportstudio.de ab 10.00 Uhr im Livestream.(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Schrebergärten XXL" entfällt.)Woche 28/23Sa., 8.7.Bitte neue Ausdrucke beachten:6.15 Meine Freundin Conni (HD)Conni übernachtet bei JuliaAnimationsserieDeutschland/Spanien 20156.25 Meine Freundin Conni (HD)Conni beim FrisörAnimationsserieDeutschland/Spanien 2015So., 9.7.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:6.35 Pettersson und Findus (VPS 6.30)_________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF.reportage (HD/UT)Deutschland 2023("ZDF.reportage: Mega-Party in Kroatien" ist auf So., 2.7.2023, 18.00 Uhr vorgezogen.)_________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:5.00- ZDF.reportage (HD/UT)5.30 (von 18.00 Uhr)Deutschland 2023Die Finals unter sportstudio.de ab 10.00 Uhr im Livestream.(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Mega-Party in Kroatien" ist aufSo., 2.7.2023, 5.00 Uhr vorgezogen.)Woche 29/23Sa., 15.7.Bitte neue Ausdrucke beachten:6.15 Meine Freundin Conni (HD)Conni und das FroschkonzertAnimationsserieDeutschland/Spanien 20156.25 Meine Freundin Conni (HD)Conni geht nicht mit Fremden mitAnimationsserieDeutschland/Spanien 2015So., 16.7.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:6.35 Pettersson und Findus (VPS 6.30)Woche 30/23Sa., 22.7.Bitte neue Ausdrucke beachten:6.15 Meine Freundin Conni (HD)Conni und der BabysitterAnimationsserieDeutschland/Spanien 20156.25 Meine Freundin Conni (HD)Conni macht FlohmarktAnimationsserieDeutschland/Spanien 2015So., 23.7.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:6.35 Pettersson und Findus (VPS 6.30)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5539907