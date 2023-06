Hannover (ots) -Timo Kohlenberg, Geschäftsführer von America Unlimited, geht davon aus, dass die zuletzt deutlich gestiegenen Preise für Urlaub in den USA spätestens zum Jahresende wieder fallen werden. Der Chef des Nordamerika-Spezialisten rechnet mit Preisrückgängen von bis zu 15 Prozent. Erste Hinweise darauf gäbe es bereits heute, sagt Kohlenberg. So sei der Zenit bei den zuletzt um das zweieinhalbfache gestiegenen Mietwagen-Preisen bereits überschritten. Die Preise für Autos und Wohnmobile seien schon jetzt wieder leicht rückläufig.Unterm Strich waren die Kosten für Urlaubsreisen in den USA in den letzten eineinhalb Jahren seit Wiederöffnung der Grenzen laut Einschätzung von America Unlimited um rund ein Drittel gestiegen. "Preistreiber sind neben Mietwagen und Wohnmobilen vor allem Regionen mit hohem Freizeitwert wie Nationalparks und Küstengebiete, sagt Kohlenberg, "während die Preise für Städteurlaub aufgrund fehlender Geschäftsreisender stabil geblieben sind".Dass das Geschäft mit Reisen nach Nordamerika trotz der deutlich gestiegenen Kosten boomt, überrascht selbst die Experten. Kohlenberg: "Wir erleben derzeit ein bißchen verkehrte Welt. Die Preise haben einen Höchststand erreicht, gleichzeitig lässt der hohe Qualitätsstandard beim Service infolge des auch in den USA spürbaren Fachkräftemangels nach und trotzdem rennen uns die Leute die Bude ein". Selbst der recht starke Dollarkurs, in vergangenen Jahren immer eine Nachfrage-Bremse, scheint keine Rolle mehr zu spielen. "Die Lust auf Reisen in die Staaten ist eindeutig größer, als der Frust beim Preis. Wer es sich leisten kann, der reist, koste es was es wolle", stellt Kohlenberg fest. Sinkende Preise würden USA-Reisen aber auch wieder für die breite Mittelschicht erschwinglich machen und die Nachfrage weiter beflügeln, so seine Einschätzung.Nachdem America Unlimited bereits 2022 das Vor-Corona-Jahr 2019 um 30 Prozent übertroffen hatte, zeigt die Umsatzkurve weiter steil nach oben. Aktuell verzeichnet der Spezialist aus Hannover einen Umsatzzuwachs von erneut rund 40 Prozent.Über America Unlimited:America Unlimited ist einer der führenden Veranstalter für Reisen nach Kanada und in die USA. Das Unternehmen wurde 2006 von Michael Kohlenberg gegründet und nach seinem Tod 2007 von seiner Frau Angelika und seinen Kindern Julia und Timo weitergeführt. Dank jahrzehntelanger Destinationserfahrung bietet der Spezialist aus Hannover bei der Reiseplanung ein Höchstmaß an Flexibilität und persönlichem Service. In Kundenbewertungen schneidet das für seine innovativen Marketing- und Vertriebsaktionen bekannte Familienunternehmen aufgrund seiner kompetenten Beratung überdurchschnittlich gut ab. America Unlimited wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als einer der TOP 50 Reiseveranstalter weltweit. Geschäftsführende Gesellschafter der America Unlimited GmbH sind Julia Kurz und ihr Bruder Timo Kohlenberg. Als reiner Nordamerika-Spezialist gestartet hat die America Unlimited GmbH ihr Geschäftsfeld sukzessive ausgebaut. 2011 erfolgte mit dem Launch der Marke Feinreisen der Portfolio-Ausbau in andere Zielgebiete mit Fokussierung auf das Premium-Segment. Im Sommer 2022 hat der Spezialveranstalter mit Australia Unlimited eine weitere Marke für Reisen nach Ozeanien auf den Markt gebracht.Pressekontakt:KC3 GmbH0170/5672100info@koepers-kc3.deOriginal-Content von: America Unlimited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165802/5539901