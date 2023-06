Ethereum Kurs steigt wieder über 1.800 Dollar - die Gründe

Dem Ethereum Kurs gelingt wieder der Sprung über die runde Marke von 1.800 Dollar. Nach wie vor ist es die Hoffnung auf eine baldige Lancierung eines Bitcoin-Spot-ETFs auf US-amerikanischen Grund und Boden, welche Anleger bei der Stange hält. Nicht zuletzt gilt das wieder an Fahrt aufnehmende institutionelle Interesse hervorzuheben.

Mit rund 1.813 Dollar verteuert sich eine Ether-Einheit gegenüber dem Vortag um rund 5 Prozent. Regulatorische und geldpolitische Unsicherheiten rücken in den Hintergrund Der jüngste Kursaufstieg fungiert als Hoffnungsschimmer in einem nach wie vor fragilen Marktumfeld. Denn in den vergangenen Wochen waren es insbesondere regulatorische und geldpolitische Unsicherheiten, welche Ether und Co in die Bredouille brachten. Diese rücken angesichts der jüngsten Schritte traditioneller Finanzunternehmen, den Kryptomarkt zu erschließen, wieder in den Hintergrund.

Vor rund zwei Wochen reichte die US-Aufsichtsbehörde SEC Klage gegen die Krypto-Größen Binance und Coinbase ein. Aus geldpolitischer Perspektive fürchten Anleger, dass die restriktive Geldpolitik insbesondere in den USA weiter anhält. Zinslose Anlagen können unter der Aussicht auf steigende Kapitalmarktzinsen an Attraktivität verlieren.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

