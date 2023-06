Erfurt (ots) -Am 20. Juni 2023 wurde der 21. Deutsche Hörfilmpreis in Berlin verliehen. In der Kategorie "Kinder- und Jugendfilm" wurde die erste Staffel der KiKA-Koproduktion "Die Schlümpfe" (KiKA) von der Jury als beste Audiodeskription ausgezeichnet. Der Deutsche Hörfilmpreis, vergeben vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV), zeichnet seit 2002 herausragende Hörfilme sowie Projekte, die das barrierefreie Filmerlebnis fördern, aus.Die Fachjury würdigt bei der Hörfilmfassung von "Die Schlümpfe", dass vor allem die kindgerechte Sprache blinden und sehbehinderten Kindern eine sichere Orientierung im Geschehen bietet. Lebendig und gut beschrieben, vermittelt die Audiodeskription wichtige Informationen, um der Handlung gut folgen zu können."Die Schlümpfe" ist eine internationale Koproduktion von Peyo Productions, Belgien, mit dem französischen Sender TF1, den belgischen Sendern Ketnet und RTBF/OUFtivi und KiKA. Redaktionell verantwortlich zeichnen bei KiKA Tina Debertin, Silke Haverkamp und Sebastian Debertin. Die Audiodeskriptionsfassung wird von Nicolai Produktion und der STL Leipzig GmbH umgesetzt. Die Sprecherin aller "Die Schlümpfe"-Folgen ist Annelie Leschke."Wir arbeiten mit Untertiteln, Audiodeskription und Deutscher Gebärdensprache stetig an unseren Angeboten, um Zugänge für alle Kinder zu schaffen und um grundsätzlich Barrieren abzubauen. Dass die Hörfassung unserer Koproduktion 'Die Schlümpfe' ausgezeichnet wird, freut uns sehr. Die Qualität der KiKA-Angebote zeigt sich auf allen Ebenen, von unseren Inhalten bis hin zu den verschiedenen Sprachfassungen, die wir anbieten", sagt KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk.Episoden der 1. und 2. Staffel "Die Schlümpfe" mit Untertiteln und Audiodeskription finden Sie auf kika.de und im KiKA-Player. Weitere Informationen zu dem Engagement von KiKA im Bereich der Barrierefreiheit finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5539980