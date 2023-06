Speyer (ots) -Im Ringen um die dringend benötigten Mitarbeiter setzen Kanzleien auf die unterschiedlichsten Maßnahmen, vernachlässigen dabei jedoch häufig die Option, ihre offenen Stellen mit Quereinsteigern zu besetzen. Dabei könnten diese für viele von ihnen die Rettung bedeuten - nicht nur, weil all ihre anderen Bemühungen kaum Früchte tragen."Quereinsteiger werden oft belächelt, dabei steckt in ihnen häufig mehr Potenzial, als man denkt", sagt Michael Wohlfart. Er optimierte bereits die internen Strukturen von mehr als 180 Kanzleien und weiß daher, dass sich auch branchenfremde Mitarbeiter gerade in Zeiten von digitalen Lernplattformen und automatisierten Prozessen schnell integrieren lassen. Gerne nennt er in diesem Artikel die fünf wichtigsten Gründe, warum Kanzleien die Einstellung von Quereinsteigern in Erwägung ziehen sollten.Grund 1: Geringe LohnkostenDer Markt für Steuerfachkräfte ist derzeit fast ausgeschöpft. Jedoch gibt es viele Menschen, so zum Beispiel Bürokaufleute, die sich als Quereinsteiger in Kanzleien eignen könnten. Nicht nur macht es der Pool an potenziellen Quereinsteigern einfacher, geeignetes Personal zu finden - auch die Lohnkosten bleiben im Vergleich zu den Kosten für die Einstellung von spezialisierten Fachkräften eher gering. Quereinsteiger auf der anderen Seite profitieren von sehr viel attraktiveren Gehältern, als sie in ihrem ursprünglichen Berufsfeld üblich sind. Ein Karrierewechsel in eine Kanzlei bringt für Quereinsteiger also oft auch einen Gehaltsaufstieg mit sich.Grund 2: Wirtschaftliche AufgabenverteilungEin gesunder Mix aus Fachkräften und Quereinsteigern in einer Kanzlei kann zu einer merklich wirtschaftlicheren Aufgabenverteilung führen. So können komplexere Aufgaben den Fachkräften zugewiesen werden, während einfachere Arbeiten an die Quereinsteiger delegiert werden können. Daraus ergeben sich völlig neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, weil Fachkräfte mehr fachliche Arbeit leisten können, statt sich um Hilfsarbeiten zu kümmern.Grund 3: Hohe LoyalitätQuereinsteiger entscheiden sich aufgrund ungünstiger Bedingungen häufig bewusst für einen Wechsel aus ihrem bisherigen Arbeitsumfeld. Umso dankbarer sind sie, wenn sie in das positive Arbeitsumfeld einer Kanzlei wechseln. In der Folge zeigen Quereinsteiger oft eine hohe Loyalität gegenüber ihrem neuen Arbeitgeber. Die Chance, etwas Neues zu lernen, wissen sie sehr zu schätzen. Ihre neue Rolle nehmen Quereinsteiger meist sehr ernst, denn sie sind darum bestrebt, das ihnen entgegengebrachte Vertrauen zu rechtfertigen.Grund 4: Standardisierte ProzesseBei der Überlegung, Quereinsteiger in einer Kanzlei einzusetzen, ist es wichtig, Strategien zur Wissensvermittlung zu entwickeln. Denn die Einführung von Quereinsteigern macht oft verstärkte Bemühungen erforderlich, die Arbeitsprozesse zu standardisieren und deren Fehleranfälligkeit zu minimieren. In der Folge können die Prozesse insgesamt besser und effizienter gestaltet werden. Insgesamt führt die Einführung von Quereinsteigern dadurch zu schlankeren, hochwertigeren und standardisierteren Prozessen.Grund 5: Neue PerspektivenQuereinsteiger, die aus anderen Branchen in eine Kanzlei wechseln, bringen oft wertvolle Erfahrungen mit, mit denen sie neue Impulse setzen können - so zum Beispiel im Umgang mit den Klienten. Diese unterschiedlichen Ansätze können dazu beitragen, die Kanzleipraxis zu verbessern und den Kundenservice zu bereichern. Während Fachkräfte, die seit Jahren in ein- und derselben Kanzlei arbeiten, häufig "betriebsblind" sind, kann die Einführung von Quereinsteigern dazu beitragen, neue Perspektiven zu eröffnen und potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.Über Michael Wohlfart:Michael Wohlfart ist Kanzleiberater und - gemeinsam mit Bastian Schoder - einer der Geschäftsführer der Kanzleibooster GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützen die Experten Steuerberater dabei, ihre Kanzlei entspannter zu führen und sich zukunftssicher aufzustellen. So haben sie bereits über 180 Kanzleien dabei geholfen, die Kanzleileitung deutlich zu entlasten, die Produktivität zu steigern und die Mandantenstruktur signifikant zu verbessern. Mehr Informationen dazu unter: https://kanzleibooster.de/.Pressekontakt:Kanzleibooster GmbHMichael Wohlfart und Bastian SchoderE-Mail: info@kanzleibooster.deWebseite: https://kanzleibooster.de/Pressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Kanzleibooster GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164589/5540018