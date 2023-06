DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Im chinesischen Kernland und in Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Drachenbootfest" geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:30 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.431,00 -0,1% +12,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.232,25 -0,2% +35,3% Euro-Stoxx-50 4.338,24 -0,1% +14,4% Stoxx-50 3.977,36 -0,1% +8,9% DAX 16.088,51 -0,1% +15,6% FTSE 7.556,02 -0,2% +1,6% CAC 7.274,52 -0,3% +12,4% Nikkei-225 33.575,14 +0,6% +28,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,64 -0,06

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,22 71,19 +0,0% +0,03 -10,3% Brent/ICE 75,95 75,90 +0,1% +0,05 -9,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 37,93 38,71 -2,0% -0,78 -53,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,05 1.936,36 -0,1% -2,32 +6,0% Silber (Spot) 23,05 23,23 -0,7% -0,17 -3,8% Platin (Spot) 954,75 967,50 -1,3% -12,75 -10,6% Kupfer-Future 3,86 3,88 -0,6% -0,02 +1,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich kaum verändert und setzen damit ihre jüngste Seitwärtsbewegung fort.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte wenig verändert zur Wochenmitte in den Handel starten. Für den entscheidenden Impuls dürfte die halbjährliche Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses sorgen. Hier erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf den weiteren Kurs der Fed bei den Zinserhöhungen. Die Finanzmärkte glauben aktuell nicht, dass die in den sogenannten Dot-Plots angedeuteten zwei Zinsschritte von je 25 Basispunkte durch die Fed tatsächlich erfolgen werden. Wie die Deutsche Bank anmerkt, preisen die Märkte nur Erhöhungen von 23 Basispunkte bis zum Zinsgipfel ein. Der Präsident der Fed in Richmond, Tom Barkin, hatte zuletzt betont, die Inflation sei immer noch zu hoch. Er müsse überzeugt sein, dass sie sich rascher verlangsame, bevor er ein Ende der Zinserhöhungen befürworten würde, sagte Barkin, der 2023 nicht stimmberechtigt ist. Die US-Notenbank hatte in der vergangenen Woche ihren Leitzins erstmals seit elf Sitzungen unverändert gelassen. Bei den Einzelwerten geht es für die Fedex-Aktie vor der Startglocke um 2,9 Prozent abwärts. Der Logistik-Konzern hat im vierten Geschäftsquartal bei rückläufigem Umsatz deutlich weniger verdient. Auch der Ausblick enttäuschte.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Represäntenhauses 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit leichten Abgaben zeigen sich Europas Aktienmärkte am Mittwochmittag. Dem Markt fehlen klare Impulse. Vor allem der Schreck seit der Gewinnwarnung von Lanxess sitzt der Chemie-Branche noch in den Knochen. Ohne die marktschweren Titel fällt es den Aktienindizes schwer, zu steigen. Dazu belastet ein düsterer Konjunkturausblick für Deutschland vom Ifo-Institut. Die Autowerte können sich dem nur dank guter Absatzzahlen entziehen. Im Blick steht auch die US-Geldpolitik mit der halbjährlichen Anhörung von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses. Dazu kommen höhere Inflationsdaten aus Großbritannien im Vorfeld der Sitzung der Bank of England (BoE). Sie dürfte am Donnerstag die Leitzinsen weiter anheben. Chemietitel liegen mit wenigen Ausnahmen weiter auf der Verliererseite. Allerdings nimmt der Druck ab. "Zwar sind Nachbeben noch möglich, nun dürften aber viele Risiken eingearbeitet sein", meint ein Marktteilnehmer. Der Stoxx-Chemie-Index gibt um 0,4 Prozent nach. Noch schwächer im Markt liegt der ebenfalls stark konjunkturabhängige Subindex der Rohstoffaktien mit einem Abschlag von 1,7 Prozent. Autowerte stellen mit 0,2 Prozent Plus im Sektor einen der Hauptgewinner. Hier treiben starke Zulassungszahlen aus Europa. Der Branchenverband Acea berichtet, der Automarkt in Europa habe im Mai weiter an Fahr gewonnen. Die Pkw-Neuzulassungen stiegen um 18,2 Prozent auf rund 1,12 Millionen Autos. Die Volkswagen-Gruppe legte mit 20,2 Prozent stärker als der Markt zu, BMW sogar um 24,8 Prozent. Die Aktien von VW und BMW verbessern sich um bis zu 0,6 Prozent. Dazu gibt es einen Bericht, wonach China umfangreiche Steuererleichterungen für E-Autos plane. Deutsche Post leiden unter schwachen Zahlen und einem entäuschenden Ausblick von Fedex und verlieren 3,0 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Di, 17:14 % YTD EUR/USD 1,0919 -0,0% 1,0911 1,0908 +2,0% EUR/JPY 154,82 +0,3% 154,67 154,12 +10,3% EUR/CHF 0,9797 -0,1% 0,9804 0,9801 -1,0% EUR/GBP 0,8584 +0,4% 0,8552 0,8560 -3,0% USD/JPY 141,79 +0,3% 141,94 141,27 +8,1% GBP/USD 1,2719 -0,4% 1,2764 1,2744 +5,2% USD/CNH (Offshore) 7,1909 +0,1% 7,1984 7,1842 +3,8% Bitcoin BTC/USD 28.891,18 +2,7% 28.801,16 26.759,85 +74,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar tritt vor der Powell-Anhörung auf der Stelle. Die Reaktion des Devisenmarktes auf die Aussagen des US-Notenbankpräsidenten wird davon abhängen, wie selbstbewusst er weitere Zinserhöhungen ankündigt, merken die Analysten der Unicredit an. "Eine Wiederholung der Töne, die er in seiner Pressekonferenz in der vergangenen Woche angeschlagen hat, wird wahrscheinlich keine zusätzliche Volatilität bei den wichtigsten Währungen auslösen und den Dollar wahrscheinlich nicht weiter stärken", heißt es weiter.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen in Ostasien haben sich am Mittwoch ohne klare Tendenz gezeigt. Auffallend war die erneute Schwäche in China - in Hongkong ging es um 2,1 und in Schanghai um 1,3 Prozent nach unten. Neben schwächeren US-Vorlagen war die wachsende Enttäuschung über das bisherige Ausbleiben des allgemein erwarteten Konjunkturpakets in China für die schlechte Stimmung verantwortlich. Die erfolgten Zinssenkungen in China seien eindeutig zu wenig, um die lahmende Konjunktur auf Touren zu bringen, kritisierten Händler. Dazu sorgte die halbjährliche Kongress-Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch für wenig Kauflaune. Nach zuletzt falkenhaften Äußerungen aus dem Kreis der US-Notenbank blieben Anleger misstrauisch hinsichtlich des Zinspfades. Noch immer setzten einige entgegen der Fed-Pläne auf US-Zinssenkungen zum Jahresende. Der Nikkei-225 gewann 0,6 Prozent, befeuert von einem im Handelsverlauf deutlicher nachgebenden Yen. Nach dem jüngsten Höhenflug auf ein Zweimonatshoch im Zuge weniger falkenhaft als befürchtet ausgefallener Notenbank-Kommentare gab das Marktbarometer in Sydney um 0,6 Prozent nach. Dazu deutete ein wichtiger Frühindikator der heimischen Wirtschaft auf einen scharfen Abschwung hin, er war auf den tiefsten Wert seit der Coronapandemie gesunken. Energie - und Rohstoffwerte zählten zu den schwächsten Titeln.

CREDIT

Mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geht es am Mittwoch leicht nach oben. Die Gewinnwarnungen von Sartorius und Lanxess waren ein Warnsignal, dass die schwächelnde Wirtschaft zusehends bei den Unternehmen ankommt. Die Deutsche Bank rechnet damit, dass sich die Spreads im dritten Quartal substanziell ausweiten werden; bis zum Jahresende rechnen die Analysten sogar mit einem signifikanten Ausverkauf bei Credits. Einen Höhepunkt bei der Spread-Ausweitung sieht die Deutsche Bank im ersten Quartal 2024.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AIRBUS

Die Flugzeug-Leasinggesellschaft Avolon hat eine Absichtserklärung über die Bestellung von 20 Airbus-Maschinen vom Typ A330neo unterzeichnet. Mit der Entscheidung für die A330-900 will sich Avolon nach eigenen Angaben die frühestmöglichen Slots sichern, um von der weltweit wachsenden Nachfrage nach Großraumflugzeugen zu profitieren. Avolon verfügt derzeit bereits über eine Flotte von insgesamt 616 Airbus-Flugzeugen.

DAIMLER TRUCK

Bei Daimler Truck laufen die Geschäfte weiterhin gut. Alle Zeichen aus den Märkten deuteten darauf hin, dass die Nachfrage nach den Fahrzeugen und Services auch über 2023 hinaus stark bleibt, sagte CEO Martin Daum während der Hauptversammlung des DAX-Konzerns.

SYMRISE

will das auf Tiergesundheit spezialisierte Unternehmen Swedencare nicht vollständig übernehmen. Im Dokument zu der seit diesem Mittwoch laufenden Offerte heißt es, Absicht des Angebots sei es, "die Beteiligung von Symrise an Swedencare zu erhöhen, aber nicht das vollständige Eigentum an Swedencare zu erwerben".

DEUTSCHE BAHN

Der für das Schienennetz verantwortliche Vorstand der Deutschen Bahn, Berthold Huber, rechnet in den kommenden Monaten mit starken Beeinträchtigungen für die Fahrgäste. Grund seien umfangreiche Sanierungsarbeiten am Bahnnetz mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr, sagte Huber den Magazinen Stern und Capital. "Erstmal wird es mühsamer, bevor es gut wird. Anders geht es nicht."

NUCERA

Angesichts der erwarteten starken Marktnachfrage nach grünem Wasserstoff hat ein weiteres Unternehmen bei Thyssenkrupp Nucera Wasserelektrolyseure mit einer Gesamtleistung im hohen dreistelligen Megawatt-Bereich reserviert. Dies sei nach der schwedischen H2 Steel die zweite geschlossene Reservierungsvereinbarung, teilte die Thyssenkrupp-Tochter in Dortmund mit, die in Kürze an die Börse gebracht werden soll. Die Firma sei aus Nordamerika, Namen und Details nannte Nucera jedoch nicht.

SGL CARBON

begibt Wandelschuldverschreibungen in Höhe von ca. 120 Millionen Euro. Die nicht nachrangigen und nicht besicherten Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht werden in einem beschleunigten Bookbuildingverfahren ausschließlich institutionellen Investoren angeboten, wie der Hersteller von Produkten aus Spezialgraphiten und Carbonfasern mitteilte. Das Bezugsrecht der Aktionäre sei ausgeschlossen.

OMV

beteiligt sich an der Erschließung eines Erdgasfeldes. Nach Angaben des österreichischen Konzerns wird das Energieunternehmen OMV Petrom, an dem die OMV AG 51 Prozent hält, mit dem rumänischen Erdgaslieferanten Romgaz in einer 50/50-Partnerschaft das Erdgas-Produktionsentwicklungsprojekt Neptun Deep durchführen. Neptun Deep im rumänischen Schwarzen Meer soll laut OMV eines der größten Erdgasprojekte in der Europäischen Union werden.

GOOGLE

Das Bundeskartellamt erwägt, Google verschiedene nach Auffassung der Behörde wettbewerbsgefährdende Verhaltensweisen im Auto-Infotainment-Bereich zu untersagen. "Eine Reihe von Googles Praktiken bei der Lizensierung von Diensten für Infotainmentsysteme in Fahrzeugen sind nach derzeitiger Auffassung nicht mit den neuen Regeln des 19a GWB vereinbar", erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt.

DE BEERS

hat mit Rohdiamanten im fünften Zyklus deutlich weniger umgesetzt als im gleichen Zyklus des Vorjahres. Die Einnahmen seien von 657 Millionen auf einen vorläufigen Wert von 450 Millionen Dollar gefallen, teilte die Muttergesellschaft Anglo American mit. Auch gegenüber dem vorherigen vierten Zyklus ging der Umsatz zurück: Hier waren es noch 479 Millionen Dollar gewesen.

SOFTBANK

-Chef Masayoshi Son will sich künftig verstärkt der künstlichen Intelligenz (KI) widmen. "Es ist an der Zeit, dass wir in die Gegenoffensive gehen", sagte Son auf der Hauptversammlung des japanischen Technologiekonzerns. "Ich möchte, dass Softbank die KI-Revolution anführt."

