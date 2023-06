Der DAX ist am heutigen Mittwoch erneut bis in den Bereich des 10er-EMA im Tageschart angestiegen, hier aber wieder nach unten abgeprallt. Aktuell zeigt sich der DAX tiefer unter der Marke von 16.100 Punkten und könnte Kurs auf die Marke von 16.000 Punkten nehmen. Im Fokus steht am heutigen Mittwoch die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Die Rede vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses wird um 16:00 Uhr erwartet. In der Folge könnte ...

