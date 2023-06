Mit dem in Partnerschaft mit Schweizer Banken bereitgestellten, aktiv verwalteten Zertifikat soll die Diversifizierung in Kryptoassets für institutionelle Anleger vereinfacht werden

XEROF, ein wegweisender Finanzdienstleister für Kryptoanlagen, meldete heute, dass er zusammen mit GenTwo lizenzierte und regulierte, auf Bitcoin beruhende, aktive verwaltete Zertifikate (AMCs) auf den Markt gebracht hat.

Das Bitcoin-AMC von XEROF zählt zu den ersten Zertifikaten mit Bitcoin als Basiswert, das bei einer Schweizer Bank verwahrt wird, und belegt einmal mehr, dass die Schweiz und Europa über ein modernes regulatorisches Umfeld verfügen und lizenzierten Anbietern von komplexen Finanzprodukten Klarheit bieten.

Der Bitcoin, auf den das Zertifikat lautet, wird in einem sicheren Cold Storage bei einer führenden Schweizer Bank aufbewahrt und XEROF stellt seine Krypto-Brokerage-Börse für die tägliche Liquidität des Zertifikats zur Verfügung.

Das von XEROF angebotene Bitcoin-AMC ermöglicht es Institutionen und akkreditierten Investoren, diversifiziert in Kryptoanlagen anzulegen, ohne Bitcoin direkt zu halten. Damit müssen Family Offices oder Vermögensverwalter sich nicht mehr mit den technischen Besonderheiten einer sicheren Verwahrung von Kryptoanlagen befassen.

"Der Kryptoanlagen-Markt reift und ist für komplexe Finanzprodukte, die ordnungsgemäß reguliert sind, bereit. Dem jüngsten Global Family Office Report von UBS zufolge planen 68% der Family Offices, weiter in Kryptoanlagen zu investieren und 27% wollen ihre Investitionen erhöhen", sagte Marc Taverner, CEO und Mitgründer von XEROF. "Das Bitcoin-AMC ist perfekt auf Family Offices und Vermögensverwalter zugeschnitten. Die Struktur des Produkts ist konsistent mit anderen Produkten in ihren Portfolios. Das Zertifikat ermöglicht überdies ein Engagement in den zugrundeliegenden Vermögenswert bei gleichzeitigem Erhalt des AUM ein Vorteil, der beim direkten Kauf von Bitcoin nicht gegeben ist. Wir sind stolz darauf, eine bahnbrechende Lösung für Bitcoin-Investitionen präsentieren zu können, ein lang erwarteter Meilenstein in unserer Mission, Kryptoanlagen weiter zu verbreiten. Nach jahrelangen Versuchen anderer Firmen in verschiedenen Jurisdiktionen haben wir in der Schweiz gute Erfahrungen gemacht. Wir freuen uns darauf, akkreditierten Anlegern bald weitere Produkte wie dieses anzubieten."

Weitere Informationen finden Sie unter xerof.com oder der E-Mail-Adresse press@xerof.com (Rachel Pipan).

Über XEROF

XEROF ist ein führender Schweizer Finanzdienstleister, der auf Kryptoanlagen spezialisiert ist. In Partnerschaft mit den führenden Privatbanken der Schweiz bieten wir institutionelle Dienstleistungen für digitale und Fiat-Währungen an, darunter grenzüberschreitende Abwicklung, Währungsumtausch, OTC-Brokerage, Vermögensverwahrung und reibungslose Zahlungen. 2020 gegründet, ist XEROF als Anbieter von virtuellen Vermögenswerten reguliert (Mitgliedsnummer 100954) und wird vom Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) beaufsichtigt. Unser Dienstleistungsangebot entspricht den schweizerischen AML/CFT-Regeln und wir engagieren uns für eine hohe Liquidität und Effizienz Ihrer Geschäfte. Unsere Mission ist es, die Entwicklung eines reifen Marktes für traditionelles und digitales Vermögen zu unterstützen. Wir beschleunigen diese Entwicklung, indem wir fundamentale Kräfte wie Börsen, etablierte Unternehmen und Privatpersonen durch das Kryptoanlagen-Ökosystem führen. Bringen Sie mit uns Schweizer Präzision in Ihre Kryptoanlagen und besuchen Sie xerof.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230619588808/de/

Contacts:

Rachel Pipan

press@xerof.com