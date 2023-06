Rheinau-Linx (ots) -Für Familien ist der Bau eines Eigenheims weiterhin der Lebenstraum schlechthin. Der Sparda Bank-Studie "Wohnen in Deutschland 2023" zufolge wünschen sich 74 Prozent der Menschen in Deutschland eine eigene Immobilie. Besonders der Bau eines nachhaltigen und energieeffizienten Hauses streben viele Bauherren an. WeberHaus, einer der führenden Fertighaushersteller Deutschlands, nimmt diese Entwicklung zum Anlass, um seine innovativen Lösungen in diesem Bereich hervorzuheben.Die Studie zeigt deutlich, dass der Wunsch nach einem Eigenheim in der Bevölkerung nach wie vor sehr präsent ist. Mit steigendem Umweltbewusstsein rückt auch die Nachhaltigkeit in den Fokus. Seit der Firmengründung 1960 bietet WeberHaus seinen Kunden Fertighäuser, die höchsten ökologischen Standards entsprechen. Durch die Verwendung nachhaltiger Baustoffe, den Einsatz erneuerbarer Energien und modernster Technologien bei der Gebäudehülle ÖvoNatur Therm gewährleistet das Familienunternehmen eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Bauweise.Eine weitere bedeutende Komponente, die WeberHaus auszeichnet, ist die hohe Energieeffizienz seiner Fertighäuser. Angesichts der stetig steigenden Energiekosten wird dies zu einem immer wichtigeren Faktor für Bauherren. Der Fertighaushersteller setzt auf modernste Energietechnik, wie effiziente Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher. Durch eine ausgezeichnete Wärmedämmung und den Einsatz von Smart-Home-Technologien wird der Energieverbrauch zusätzlich minimiert, was langfristig zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.Zu Nachhaltigkeit verpflichtet"Bei WeberHaus sind wir stolz darauf, unseren Kunden nicht nur ein hochwertiges Zuhause, sondern auch ein ökologisch verantwortungsvolles Wohnkonzept bieten zu können", betont Wolfgang Weber, Geschäftsführer von WeberHaus. "Unsere Fertighäuser sind darauf ausgerichtet, den steigenden Bedürfnissen nach Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gerecht zu werden. Wir möchten unseren Kunden dabei helfen, ihre Wohnträume zu verwirklichen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen." Dabei leisten moderne Fertighäuser einen bedeutenden Beitrag für den Klimaschutz. Denn Häuser aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz binden klimaschädliches CO2. Wenige CO2-Emissionen im gesamten Lebenszyklus des Gebäudes sowie ein niedriger Energiebedarf sind zudem Grundvoraussetzungen für eine KFN-Förderung für "Klimafreundliche Neubauten", von der WeberHaus-Bauherren profitieren können. Die Bauberater unterstützen bei der Beantragung und Umsetzung dieser Förderprogramme, um den Bau eines nachhaltigen Eigenheims sicher und finanziell attraktiv zu gestalten.Die WeberHaus GmbH und Co. KG mit Werken im badischen Rheinau-Linx und im nordrhein-westfälischen Wenden-Hünsborn ist einer der führenden Fertighaushersteller in Deutschland und beschäftigt über 1.380 Mitarbeiter. Seit 1960 erfüllt das Familienunternehmen unter dem Leitsatz "Die Zukunft leben" den Traum vom Eigenheim. Im Jahr 2022 wurden 745 Projekte realisiert. Dabei reicht das Spektrum vom frei geplanten Architektenhaus über flexible Baureihen bis hin zu mehrstöckigen Objektbauten. Allen gemein ist eine ökologische und nachhaltige Bauweise, denn WeberHaus hat stets die Natur zum Vorbild und kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit innovativen, modernen Ideen. Beim Bau energieeffizienter Häuser gilt WeberHaus als Branchenvorreiter. Für seinen Innovationsgeist erhielt das Unternehmen bereits zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen sowie Qualitäts- und Gütesiegel. Weitere Informationen finden Sie unter: www.weberhaus.dePressekontakt:Lisa HörthTel.: 07853/83-407E-Mail: presse@weberhaus.deOriginal-Content von: WeberHaus GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53311/5540083