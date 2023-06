Hören: Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/89 geht es um den KESt-Vorschlag, der nun auch von IVA-Chef Beckermann als nicht genügend bezeichnet wird. Ich meine: Warum hört man Startups in einem Startup-Beirat zu, holt aber keine Aktionäre in einen Aktionärsbeirat? Finanzminister Brunner ist m.E. der beste Finanzminister seit ewig, aber er ist kein Aktionär. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Einladung für einen Aktionärsbeirat nach dem Vorbild der Startups, Eigenkapitalgeber hätten es verdient. News gibt es zu UBM, Mayr-Melnhof, ...

