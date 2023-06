BERLIN (dpa-AFX) - Bauministerin Klara Geywitz hat vor hohen Kosten beim Heizen mit Öl und Gas in der Zukunft gewarnt. "Gasheizungen, Ölheizungen waren in der Vergangenheit sehr preiswerte Heizungen, werden es in der Zukunft aber wegen der CO2-Bepreisung nicht mehr bleiben", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in einer Regierungsbefragung im Bundestag. Der CO2-Preis wurde für den Klimaschutz eingeführt und macht fossile Energieträger schrittweise immer teurer.

Geywitz betonte, Deutschland wolle 2045 klimaneutral sein. Das funktioniere aber nicht, wenn gleichzeitig der Gebäudebestand mit Erdöl und Erdgas beheizt werde. "Das ist ein technischer Widerspruch." Die Umstellung werde eine ganze Generation lang dauern, deswegen müsse die jetzt begonnen werden./tam/DP/tih